Босния ва Герцеговина элчиси ишонч ёрлиғи нусхасини топширди
ASTANA. Kazinform — Томонлар ўзаро манфаатли барча соҳаларда алоқаларни давом эттиришга келишиб олдилар, деб хабар беради Ташқи ишлар вазирлиги матбуот хизмати.
ҚР Ташқи ишлар вазири ўринбосари Арман Исетов Босния ва Герцеговинанинг Қозоғистондаги янги тайинланган элчиси Иван Орличдан ишонч ёрлиғининг нусхасини қабул қилди.
А. Исетов Босния ва Герцеговина дипломатини тайинлангани билан табриклади ва унинг фаолияти икки мамлакат ўртасидаги дўстона муносабатларни ривожлантиришга ҳисса қўшишига ишонч билдирди.
“Учрашув давомида томонлар сиёсий, иқтисодий, маданий ва гуманитар соҳалардаги икки томонлама ҳамкорликнинг ҳозирги ҳолати ва ривожланиш истиқболларини муҳокама қилишди. Элчи И. Орлич самимий қабул учун миннатдорчилик билдирди ва Астана ва Сараево ўртасидаги муносабатларни ривожлантириш учун саъй-ҳаракатлар қилишга тайёрлигини тасдиқлади”, — дейилади хабарда.