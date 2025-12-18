Боку 2026 йилда жаҳоннинг спорт пойтахти бўлади
ASTANA. Kazinform — Озарбайжон пойтахтида давлат органлари ва Европа спорт пойтахтлари ва шаҳарлари федерацияси (ACES) вакиллари иштирок этган "Жаҳоннинг спорт пойтахтлари" эсдалик тахтасини имзолашнинг расмий маросими бўлиб ўтди, деб хабар беради AZƏRTAC.
Шундай қилиб, "Жаҳоннинг спорт пойтахтлари" унвони расман Монакодан Бокуга ўтди.
Боку шаҳри ижроия ҳокимияти раҳбари Эльдар Азизов Бокунинг Жаҳоннинг спорт пойтахти сифатида танланишини қувончли ва муҳим воқеа деб атади. Унинг сўзларига кўра, Президент Илҳом Алиевнинг махсус қўллаб-қувватлаши ва ҳомийлиги туфайли спорт мамлакатнинг барча минтақаларида жадал ривожланмоқда.
Ёшлар ва спорт вазири Фарид Ғаибов Озарбайжон илгари кўплаб халқаро спорт мусобақаларига мезбонлик қилганини эслади. Унинг сўзларига кўра, келгуси йилда Бокуда янада қизиқарли ва кенг кўламли спорт мусобақалари ўтказилиши кутилмоқда.
Шу билан бирга, ACES президенти Жан Франческо Лупателли Боку ҳар доим спортни ривожлантиришда етакчи ўринни эгаллаганини ва шаҳар юқори даражадаги спорт инфратузилмаси билан ажралиб туришини таъкидлади.
ACES - бу Брюсселда бош қароргоҳи жойлашган нотижорат ташкилот. У ҳар йили турли қитъалардаги шаҳарларга "Спорт пойтахти" унвони ва бошқа спорт мукофотларини беради. Ушбу унвонлар ва мукофотлар ахлоқий тамойилларга асосланган ва жамиятда ижтимоий интеграцияни, психофизик фаровонликни ва ҳаёт сифатини яхшилашга қаратилган. Шунингдек, ACES - Европа Комиссияси томонидан ташкил этилган Европа Спорт ҳафталигининг расмий ҳамкори ва ЮНЕСКОнинг ҳамкори ҳисобланади.