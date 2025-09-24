БМТни модернизация қилиш бўйича дадил ҳаракат Хавфсизлик Кенгашини ислоҳ қилишдан бошланиши керак — Тоқаев
NEW YORK. Кazinform - Бирлашган Миллатлар Ташкилотини модернизация қилиш бўйича дадил ҳаракат Хавфсизлик Кенгашини ислоҳ қилишдан бошланиши керак. Бу ҳақда Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев БМТ Бош Ассамблеясининг 80-сессиясининг ялпи мунозарасида айтиб ўтди.
— Шу муносабат билан, БМТни кенг қамровли ислоҳ қилиш чексиз муҳокама мавзуси эмас, балки ҳақиқий стратегик зарурат эканлигига эътибор қаратмоқчиман. Биз БМТни ислоҳ қилиш бўйича аниқ таклиф ишлаб чиқадиган ва иккиланмасдан олдинга силжитадиган ҳамфикрлардан иборат юқори профессионал гуруҳ яратишимиз керак. Ташкилот бугунги ва эртанги вазифаларга жавоб бериши лозим. Бирлашган Миллатлар Ташкилотини модернизация қилиш бўйича бундай дадил ҳаракат Хавфсизлик Кенгашини ислоҳ қилишдан бошланиши керак. Осиё, Африка ва Лотин Америкасидаги йирик давлатларнинг вакиллари Хавфсизлик Кенгашида ротация асосида иштирок этишлари даркор. Шу билан бирга, Қозоғистон масъулиятли ўрта державаларнинг овози БМТ Хавфсизлик кенгашида аниқроқ эшитилиши керак, деб ҳисоблайди, — деди Президент.
Давлат раҳбарининг таъкидлашича, аслида ўрта державалар халқаро муносабатларда мувозанатни сақлаш ва ўзаро ишончни мустаҳкамлашга ҳисса қўшиб, ижобий рол ўйнай бошлаган.
— Катта державалар раҳбарлари бирлашмаса ёки бутун инсониятни ташвишга солаётган долзарб муаммоларни ҳал этишга қодир эмаслигини кўрсатса, бундай державалар БМТ доирасида кўприкка айланади. ХХI асрда БМТ нуфузини ошириш учун ташкилотга аъзо давлатлар тинчлик ва хавфсизлик асосларини мустаҳкамлаш бўйича аниқ чоралар кўришлари керак. Акс ҳолда, БМТ доимий равишда муаммонинг оқибатларини бартараф эта олмайди. Муаммонинг асосий сабаблари эс афақат кўпаяди. Биз бу жараённи бугун бошлашимиз мумкин. Бунинг учун биз Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Низомига содиқлигимизни яна бир бор тасдиқлашимиз керак. Суверенитет, ҳудудий яхлитлик ва ҳар қандай низони тинч йўл билан ҳал этишнинг барча тамойилларига қатъий риоя қилиш зарур. Ташкилот Низомининг ўзбошимчалик билан қўлланилиши унинг обрўсига путур етказади, - деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Эслатиб ўтамиз, 21 сентябрь куни Президент Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Нью-Йоркка амалий ташрифи бошланди.