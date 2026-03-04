БМТ Яқин Шарқдаги кескинликнинг гуманитар оқибатлари оғир бўлиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирди
ASTANA. Kazinform - Минтақадаги зўравонлик БМТнинг жавоб бериш қобилиятини чекламоқда.
БМТнинг гуманитар ёрдам бўйича раҳбари Том Флетчернинг айтишича, ҳаво майдонларининг ёпилиши ходимларнинг келиши ва кетишига тўсқинлик қилмоқда ва Эронда халқаро нодавлат ташкилотларнинг чекланган иштироки вазиятни янада оғирлаштирмоқда, деб хабар беради CNN.
"Агар Ҳормуз бўғози каби энергия йўллари ёки денгиз йўлаклари янада бузилса, озиқ-овқат нархлари кўтарилади, соғлиқни сақлаш тизимлари таранглашади ва импортга таянадиган мамлакатлар зарур товарларга муҳтож бўлади", - деди Флетчер.
Ҳормуз бўғози - Эрон қирғоғидаги тор канал бўлиб, у орқали дунё нефтининг тахминан 20% ўтади. Эрон бўғоздан ўтаётган ҳар қандай кемага ҳужум қилишга ваъда берди ва канал орқали оқим тўхтатилганидан бери нефть нархи кескин кўтарилди.