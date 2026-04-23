БМТ вакиллари Минтақавий экологик саммитнинг ташкил этилишини ижобий баҳоладилар
ASTANА. Кazinform – Давлат раҳбари БМТнинг юқори даражадаги вакиллари гуруҳи билан учрашди, деб хабар беради Акорда.
Президент бундай муҳим делегациянинг келиши Марказий Осиё ва ундан ташқарида экологик муаммоларга ечим топишда БМТнинг ролини муҳокама қилиш имкониятини яратишини таъкидлади.
Қасим-Жомарт Тоқаев Ташкилотнинг Минтақавий экологик саммитга қўшган ҳиссаси ва йиғилиш кун тартибини ишлаб чиқишга қўшган ҳиссасини юқори баҳолади.
Давлат раҳбари геосиёсий беқарорлик кучайиб бораётган бир пайтда иқлим ўзгариши, атроф-муҳитнинг ёмонлашиши ва сув ресурслари танқислиги каби долзарб муаммоларга қарши курашиш бўйича ҳаракатларни мувофиқлаштириш жуда долзарб эканлигини таъкидлади.
– Сизлар Қозоғистон самарали ва кўп томонлама дипломатияни қўллаб-қувватлашини яхши биласизлар. Биз сизлар билан геосиёсий вазият кескинлашган ва халқаро ҳуқуқда асосий куч ҳукмронлик қиладиган беқарор бир пайтда учрашмоқдамиз. Кеча мен ушбу мураккаб масалалар ҳақида батафсил гаплашдим. Халқаро ҳамжамият бу масалани Бирлашган Миллатлар Ташкилоти ва бошқа кўп томонлама тузилмалар доирасида биргаликда ҳал қилиши керак, — деди давлат раҳбари.
Президент БМТнинг глобал муаммоларни ҳал қилишда давлатларнинг саъй-ҳаракатларини сафарбар қила оладиган универсал халқаро платформа сифатидаги ноёб ролига эътибор қаратди. Шу муносабат билан у Бош котибнинг Ташкилот самарадорлиги ва обрўсини оширишга қаратилган UN80 дастурини қўллаб-қувватлашини яна бир бор таъкидлади.
Қасим-Жомарт Тоқаев БМТ делегацияси аъзоларига мамлакатда адолатли ва барқарор давлатни яратишга қаратилган кенг кўламли ислоҳотлар амалга оширилаётганини маълум қилди.
БМТ вакиллари Минтақавий экологик саммитнинг юқори даражадаги ташкил этилишини ва Қозоғистон Президентининг ялпи мажлисдаги мазмунли маърузасини ижобий баҳоладилар.
Уларнинг сўзларига кўра, Қасим-Жомарт Тоқаев томонидан илгари сурилган ғоялар муҳокама учун асос бўлиб хизмат қилди ва Қозоғистон ташаббусларининг долзарблигини намойиш этди.
Учрашув иштирокчилари Давлат раҳбарига улар раҳбарлик қилаётган ташкилотларнинг фаолияти ва иқлим, сув хавфсизлиги, офатлар хавфини камайтириш ва озиқ-овқат хавфсизлиги соҳаларида амалга ошираётган лойиҳалари ҳақида ахборот беришди.
Суҳбат давомида Қозоғистоннинг глобал ташаббусларига алоҳида эътибор қаратилди.
Давлат раҳбари БМТ доирасида Халқаро сув ташкилотини ташкил ғоясини илгари сурганини таъкидлади ва Алматида очилган БМТнинг Марказий Осиё ва Афғонистон учун Барқарор тараққиёт мақсадлари маркази минтақавий интеграцияни ривожлантиришда муҳим рол ўйнашини таъкидлади.
Президент Қозоғистон барқарор ривожланиш, барқарорлик ва фаровонлик йўлида БМТ тузилмалари билан ҳамкорликни ривожлантиришда давом этишини тасдиқлади.
Учрашувда БМТ Бош котибининг иқтисодий ва ижтимоий масалалар бўйича ўринбосари Ли Цзюньхуа, БМТ Бош котибининг ўринбосари — БМТ Тараққиёт дастури администраторининг ўринбосари Хаолян Сюй, БМТ Европа иқтисодий комиссиясининг ижрочи котиби Татьяна Молчан, БМТ Бош котибининг табиий офатлар хавфини камайтириш бўйича махсус вакили ва БМТ табиий офатлар хавфини камайтириш идораси раҳбари Камол Кишор, Жаҳон метеорология ташкилоти бош котиби Селесте Сауло, Иқлим ўзгариши бўйича ҳукуматлараро комиссия раиси Жим Скеа ва Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги ташкилоти бош директорининг ўринбосари — Европа ва Марказий Осиё бўйича минтақавий вакил Виорел Гуцу иштирок этди.