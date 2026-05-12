БМТ: Ҳормуз бўғози ёпилиши туфайли миллионлаб одамлар очарчиликка дуч келиши мумкин
ASTANА. Кazinform - Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Ҳормуз бўғози ёпилиши туфайли келгуси ҳафталарда жиддий гуманитар инқироз бошланиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирди, деб ёзади BILD.
Ташкилот маълумотларига кўра, дунёда тахминан 45 миллион киши очарчиликка дуч келиши мумкин.
Бу ҳақда БМТ вакили Жорже Морейра да Силва маълум қилди.
Муаммонинг асосий сабаби ўғит таъминоти занжирининг узилишидир.
Ўғитлар глобал озиқ-овқат ишлаб чиқаришда ҳал қилувчи рол ўйнайди.
Илгари уларнинг баъзилари денгиз орқали, жумладан, Эрон томонидан ёпилган Ҳормуз бўғози орқали ташилган.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, ўғитларнинг етишмаслиги ҳосилдорликнинг пасайишига олиб келиши мумкин.
Бундан ташқари, озиқ-овқат нархларининг кескин ошиши хавфи ошди.
БМТнинг Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги ташкилоти мамлакатларни шошилинч равишда муқобил савдо йўлларини излашга чақирди.
Ташкилот шунингдек, ўғитлар экспортига қўйилган чекловларни олиб ташлашга чақирди.
Мутахассисларнинг фикрича, агар бундай чоралар кўрилмаса, вазият катта гуманитар фалокатга айланиши мумкин.
Эслатиб ўтамиз, БМТнинг Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги ташкилоти (ФАО) Ҳормуз бўғозидаги вазият туфайли глобал қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат инқирози хавфи ҳақида огоҳлантирди.