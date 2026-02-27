БМТ: 2025 йилда хавфли миграция йўлларида қарийб 8000 киши ҳалок бўлган
ASTANА. Кazinform — 2025 йилда Ўрта ер денгизи ва Африка бурни каби хавфли миграция йўлларида қарийб 8000 киши ҳалок бўлган ёки бедарак йўқолган, деб хабар беради АЗEРТАДЖ.
Бирлашган Миллатлар Ташкилоти агентлигининг маълумотларига кўра, қурбонларнинг ҳақиқий сони анча кўп бўлиши мумкин, чунки маблағларнинг қисқариши гуманитар ёрдамга киришга ва ўлимларни рўйхатга олишга салбий таъсир кўрсатди.
Халқаро миграция ташкилоти қонуний миграция йўллари қисқариб бораётганини таъкидлади. Натижада, Европа, Қўшма Штатлар ва бошқа минтақалар миграцияни чеклаш ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш чораларини кучайтиргани сабабли, кўпроқ одамлар контрабандачилар қўлига тушиб қолмоқда.
— Миграция йўлларида одамларнинг доимий равишда йўқолиши биз нормал ҳолат сифатида қабул қила олмайдиган глобал муваффақиятсизликдир, — деди ташкилот бош директори Эми Поуп пайшанба куни эълон қилинган баёнотда.
Халқаро Миграция Ташкилоти (International Organization for Migration, IOM) маълумотларига кўра, 2025 йилда миграция йўлларида ўлим ҳолатлари сони 2024 йилдаги тахминий 9200 дан 7667 га камайган. Бу хавфли тартибсиз саёҳатларга уринаётган одамлар сонининг камайиши билан боғлиқ. Бироқ, ташкилот бу камайиш маълумотларга чекланган кириш имконияти ва маблағ етишмаслигини ҳам акс эттиришини таъкидлади, бу эса ўлимларни рўйхатга олишни қийинлаштирди.
Эслатиб ўтамиз, Европа давлатлари ва АҚШ миграция сиёсатини кучайтирмоқда.