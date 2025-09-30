Блокчейн ва криптоанализ: полиция ишига жорий этиладиган янги технологиялар
QYZYLORDA. Kazinform – Қизилўрда шаҳрида ички ишлар органларида рақамли суд экспертизаси бўйича ҳудудлараро форум бўлиб ўтди.
Форум Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаевнинг “Сунъий интеллект давридаги Қозоғистон: долзарб муаммолар ва уларни туб рақамли ўзгаришлар орқали ҳал қилиш” номли Мурожаатномасини амалга ошириш доирасида ташкил этилди.
Асосий мақсад жиноятларни очиш ва тергов қилиш жараёнида ички ишлар органлари фаолиятига замонавий рақамли ва инновацион технологияларни жорий этишдан иборат. Форум Қизилўрда вилояти полиция департаментининг криминалистика полигонида бўлиб ўтди.
У криптовалюта активларини чиқариш механизмларини ҳар томонлама таҳлил қилади, блокчейн технологияси ва криптоанализ асосларини кўриб чиқади. Ушбу усуллар рақамли активларнинг ҳаракатини кузатиш ва жиноий ишлар бўйича далиллар базасини мустаҳкамлаш имконини беради.
Шунингдек, замонавий криминалистика ускуналарининг янги моделлари ва рақамли ечимлар тақдим этилиб, амалий маҳорат дарслари ўтказилди.
Ички ишлар вазири ўринбосари С.Адилов криминалистика хизматининг ютуқлари ҳақида гапирар экан, жиноятларни очишда замонавий технологияларнинг ўрни, илғор тажрибаларни қўллаш муҳимлиги, ички ишлар органлари фаолиятида рақамли криминалистиканинг алоҳида ўрни борлигига эътибор қаратди.
Таъкидлаш жоизки, Қизилўрда вилояти полиция департаментида замонавий техник воситалар ва ўқув-машқ майдонлари билан жиҳозланган, мамлакатимиздаги энг илғор криминалистика полигонларидан бири фаолият юритмоқда.