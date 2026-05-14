Биз савдо айланмасини 15 миллиард долларга етказиш ниятидамиз - Эрдоған
ASTANA. Kazinform – Туркия Президенти Режеп Таййип Эрдоған республика референдумида халқ қўллаб-қувватлаган янги Конституция Қозоғистоннинг бирлигини янада мустаҳкамлашига ишонч билдирди, деб хабар беради Ақорда.
Шунингдек, олий мартабали меҳмон икки мамлакат ўртасидаги муносабатлар кенгайтирилган стратегик шериклик доирасида барча соҳаларда мустаҳкамланиб бораётганини таъкидлади.
“Ҳурматли биродарим билан бўлиб ўтган учрашувда савдодан тортиб энергетика, мудофаа саноати, транспорт-логистика соҳаларидаги ҳамкорлик, шунингдек жаҳондаги долзарб масалалар каби кўплаб мавзулар юзасидан фикр алмашдик. Биз савдо айланмасини 15 миллиард долларга етказиш ниятимизни тасдиқладик. Шу муносабат билан 15 апрелда Астанада бўлиб ўтган Ҳукуматлараро иқтисодий комиссиянинг 14-йиғилишида қабул қилинган 67 банддан иборат Ҳаракатлар режасини амалга ошириш муҳимлигини таъкидладик. Инвестиция соҳасидаги компанияларимизни рағбатлантиришда давом этамиз. Бугунги бизнес-форум каби ишбилармон доираларни бирлаштирадиган тадбирлар икки мамлакатнинг савдо-иқтисодий алоқаларини мустаҳкамлаш нуқтаи назаридан жуда муҳим, деб ҳисоблайман”, — деди Туркия Президенти.
Кенгаш йиғилишида Қозоғистон томонидан Бош вазир ўринбосари - Миллий иқтисодиёт вазири Серик Жуманғарин, "Самруқ-Қазна" акциядорлик жамияти директорлар кенгаши раиси Нурлан Жақипов, Туркия томонидан эса Ташқи ишлар вазири Ҳақан Фидан ва Савдо вазири Болат Омер маъруза қилди.
Эслатиб ўтамиз, бугун Давлат раҳбари Туркия Президенти билан кичик форматда музокаралар ўтказди.