    14:12, 14 Октябрь 2025 | GMT +5

    Бир палатали Парламентга ўтиш халқаро тенденцияларга тўла мос келади - ҚР Президенти

    ASTANA. Kazinform – Президент Парламентни ислоҳ қилиш бўйича Ишчи гуруҳининг биринчи йиғилишида сўзга чиқиб, бир палатали парламентга ўтиш халқаро тенденцияларга тўлиқ мос келишини таъкидлади, деб хабар беради Kazinform Ақордага таяниб.

    Президент
    Фото: Ақорда

    “Мамлакатимизда турли жабҳаларда кенг кўламли ўзгаришлар амалга оширилаётгани барчангизга маълум. Биз кучларни бирлаштириб, сиёсий ва ижтимоий-иқтисодий ислоҳотларни амалга оширмоқдамиз. Бу ўзгаришлар давом этади. Биз эришган ютуқларимиз билан тўхтаб қололмаймиз. “Кучли Президент – ​​Нуфузли Парламент – ​​Ҳисобдор Ҳукумат” концепциясидан келиб чиққан ҳолда, давлатимизни тубдан модернизация қилиш стратегиямизни давом эттириш зарур. Шундай қилиб, мамлакатимизда президентлик бошқарув тизими ўз долзарблигини сақлаб қолади”, - деди Қасим-Жомарт Тоқаев.

    Давлат раҳбари таъкидлаганидек, бир палатали Парламентга ўтиш халқаро тенденцияларга тўла мос келади.

    “Умуман олганда, бир палатали Парламентга ўтиш халқаро тенденцияларга тўлиқ мос келади. Дунё давлатларининг 2/3 қисми бу парламент тизимини қабул қилган. Энди умумий кўрсатмалар ва оқилона ва мувозанатли таклифларни ишлаб чиқиш керак. Шунинг учун биз барча нуқтаи назар ва ғояларни чуқур ўрганишимиз, ўйлаб кўришимиз керак”, - деди Президент.

