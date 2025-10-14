Бир палатали Парламентга ўтиш халқаро тенденцияларга тўла мос келади - ҚР Президенти
ASTANA. Kazinform – Президент Парламентни ислоҳ қилиш бўйича Ишчи гуруҳининг биринчи йиғилишида сўзга чиқиб, бир палатали парламентга ўтиш халқаро тенденцияларга тўлиқ мос келишини таъкидлади, деб хабар беради Kazinform Ақордага таяниб.
“Мамлакатимизда турли жабҳаларда кенг кўламли ўзгаришлар амалга оширилаётгани барчангизга маълум. Биз кучларни бирлаштириб, сиёсий ва ижтимоий-иқтисодий ислоҳотларни амалга оширмоқдамиз. Бу ўзгаришлар давом этади. Биз эришган ютуқларимиз билан тўхтаб қололмаймиз. “Кучли Президент – Нуфузли Парламент – Ҳисобдор Ҳукумат” концепциясидан келиб чиққан ҳолда, давлатимизни тубдан модернизация қилиш стратегиямизни давом эттириш зарур. Шундай қилиб, мамлакатимизда президентлик бошқарув тизими ўз долзарблигини сақлаб қолади”, - деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Давлат раҳбари таъкидлаганидек, бир палатали Парламентга ўтиш халқаро тенденцияларга тўла мос келади.
“Умуман олганда, бир палатали Парламентга ўтиш халқаро тенденцияларга тўлиқ мос келади. Дунё давлатларининг 2/3 қисми бу парламент тизимини қабул қилган. Энди умумий кўрсатмалар ва оқилона ва мувозанатли таклифларни ишлаб чиқиш керак. Шунинг учун биз барча нуқтаи назар ва ғояларни чуқур ўрганишимиз, ўйлаб кўришимиз керак”, - деди Президент.