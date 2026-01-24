Бир палатали Қурултой қонун лойиҳаларини уч ўқишда кўриб чиқади
ASTANA. Kazinform – Давлат маслаҳатчиси – Конституциявий комиссия раиси ўринбосари Ерлан Қарин Конституқиявий ислоҳотлар комиссиясининг биринчи йиғилишида Қурултойнинг қонун ижодкорлиги жараёни қандай форматда ташкил этилишини айтиб берди.
«Ишчи гуруҳ йиғилишларида бир палатали Қурултойнинг қонунчилик жараёни ҳам батафсил муҳокама қилинди. Натижада, Қурултой ишига қонун лойиҳаларини уч ўқишда кўриб чиқиш форматини киритиш таклиф қилинди. Дастлабки иккита ўқиш қонун лойиҳасининг мазмунини белгилайди. Учинчи ўқиш эса қонун лойиҳасининг қонунчиликдаги тўғрилигини таъминлайди», деди у.
Ерлан Қарин қонунчилик жараёнининг узлуксизлигига Парламентда иккинчи палата бўлмаслиги бунга тўсқинлик қилмайди деб таъкидлади.
«Шунинг учун, Парламент йўқлигида қонун чиқариш функцияси давлатнинг энг юқори лавозимли шахси - Президентга юклатилган. Ишчи гуруҳ шундай таклиф билан чиқди», - деди Давлат маслаҳатчиси.
Шуни таъкидлаш керакки, Jibek Joly канали Конституwиявий ислоҳотлар комиссиясининг биринчи йиғилишини жонли эфирда намойиш этмоқда.