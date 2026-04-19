    09:10, 19 Апрель 2026 | GMT +5

    Бибисара Асаубаева Номзодлар турниридан сўнг жаҳон рейтингида кўтарилди

    ASTANА. Кazinform – Қозоғистонлик шахматчи Бибисара Асаубаева 2026 йилги Номзодлар турнири натижаларига кўра ФИДE жаҳон рейтингида икки поғона юқорилади, деб хабар беради Sports.kz.

    Асаубаева
    Фото: Kazchess.kz

    Кипрнинг Пафос шаҳрида бўлиб ўтган турнирдан сўнг, қозоғистонлик спортчи рейтингда икки поғона юқорилади ва еттинчи ўринда бормоқда. Унинг 2527,2 очкоси бор (+11,2 очко қўшилган).

    Рейтингнинг кучли учлигини Хитой вакиллари бошқармоқда: Хоу Ифань – 2596,0 очко, Лэй Тинцзе – 2566,0 ва Цзюй Вэньцзюнь – 2559,0.

    Энг яхши 10 талик:

    Хоу Ифань (Хитой) — 2596,0

    Лэй Тинцзе (Хитой) — 2566,0

    Цзюй Вэньцзюнь (Хитой) — 2559,0

    Чжу Цзиньэр (Хитой) — 2546,0

    Александра Горячкина (Россия) — 2535,6

    Хампи Конеру (Ҳиндистон) — 2535,0

    Бибисара Асаубаева (Қозоғистон) — 2527,2

    Анна Музичук (Украина) — 2521,8

    Тань Чжунъи (Хитой) — 2516,6

    Катерина Лагно (Россия) — 2505,8.

    Бекабат Узаков
