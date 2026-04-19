Бибисара Асаубаева Номзодлар турниридан сўнг жаҳон рейтингида кўтарилди
ASTANА. Кazinform – Қозоғистонлик шахматчи Бибисара Асаубаева 2026 йилги Номзодлар турнири натижаларига кўра ФИДE жаҳон рейтингида икки поғона юқорилади, деб хабар беради Sports.kz.
Кипрнинг Пафос шаҳрида бўлиб ўтган турнирдан сўнг, қозоғистонлик спортчи рейтингда икки поғона юқорилади ва еттинчи ўринда бормоқда. Унинг 2527,2 очкоси бор (+11,2 очко қўшилган).
Рейтингнинг кучли учлигини Хитой вакиллари бошқармоқда: Хоу Ифань – 2596,0 очко, Лэй Тинцзе – 2566,0 ва Цзюй Вэньцзюнь – 2559,0.
Энг яхши 10 талик:
Хоу Ифань (Хитой) — 2596,0
Лэй Тинцзе (Хитой) — 2566,0
Цзюй Вэньцзюнь (Хитой) — 2559,0
Чжу Цзиньэр (Хитой) — 2546,0
Александра Горячкина (Россия) — 2535,6
Хампи Конеру (Ҳиндистон) — 2535,0
Бибисара Асаубаева (Қозоғистон) — 2527,2
Анна Музичук (Украина) — 2521,8
Тань Чжунъи (Хитой) — 2516,6
Катерина Лагно (Россия) — 2505,8.