Бектенов Алмати вилоятидаги Алатау шаҳрининг инвестициявий ривожланиш жараёни билан танишди
АSTANА. Kazinform – ҚР Бош вазири Олжас Бектенов Алмати вилоятига хизмат сафари давомида Давлат раҳбарининг «Сунъий интеллект давридаги Қозоғистон: долзарб масалалар ва уни тубдан рақамли ўзгаришлар орқали ҳал қилиш» номли Қозоғистон халқига Мурожаатномасида белгиланган вазифаларнинг бажарилиш жараёнини текширди. Бу ҳақда Ҳукуматнинг матбуот хизмати хабар берди.
Хусусан, Ҳукумат раҳбари Алатау шаҳрида инвестициялар, технологиялар ва ишбилармонлик фаоллигини жалб қилиш учун янги ривожланиш марказини яратиш ишларига эътибор қаратди. Бу чоралар ҳудуднинг рақамли трансформациясини тезлаштиришга қаратилган.
Миллий иқтисодиёт вазири ўринбосари Бауржан Омарбеков ва Алмати вилояти ҳокими ўринбосари Рустем Исатаев Бош вазирни Алатау шаҳри ҳудудидаги инвестициявий лойиҳаларнинг амалга оширилиш жараёни, шаҳар қурилиши ва инфратузилмавий лойиҳаларни амалга оширишга тайёргарлик ҳақида, шунингдек, ҳудудни электр энергияси билан таъминлаш, заруриятларни ҳисобга олган ҳолда янги ишлаб чиқаришларни ишга тушириш бўйича ахборот берди.
Миллий иқтисодиёт вазирлиги маълумотларига кўра, бугунги кунда Алатау шаҳрининг Бош режасига ўзгартириш киритилди, муҳандислик тармоқларининг соҳавий схемалари, батафсил режалаштириш лойиҳалари ва инфратузилмавий ривожланиш Йўл харитаси тасдиқланди.
Йўл харитасининг биринчи босқичи 365,1 миллиард тенге миқдорида 21 лойиҳани амалга оширишни кўзда тутади. 2026-2027 йилларда қўшимча станцияларни, сув йиғиш узелини ва газ қувурлари билан бир қаторда, муҳандислик инфратузилмасининг мавжуд объектларини реконструкция қилиш ва янги объектлар қуриш режалаштирилган. 2028-2030 йиллардаги иккинчи босқич 312,5 миллиард тенгега 9 лойиҳани ўз ичига олади, жумладан икки қўшимча станция, автоматлаштирилган газ тақсимлаш станциясига эга газ қувури, канализация тозалаш ва 49 километр автомобиль йўлларини қуришни ўз ичига олади.
Умуман олганда, 2050 йилгача инвестицияларнинг умумий ҳажми 10,4 триллион тенге даражасида инфратузилмавий лойиҳалар пуллари шакллантирилди, унинг 3,1 триллион тенгеси 2030 йилгача амалга оширилиши режалаштирилган. Инфратузилмани ривожлантириш бюджет маблағлари ҳисобидангина эмас, балки хусусий инвестициялар ва EPC-шартномаларни жалб қилиш орқали таъминланади.
Шунингдек, жалб этиладиган инвестициялар ҳақида ахборот тақдим этилди. Бугунги кунда умумий қиймати 1,5 триллион тенге бўлган 32 инвестициявий лойиҳа шакллантирилди. Ушбу лойиҳаларнинг 20 таси фаол амалга ошириш босқичида, уларнинг 8 таси – логистика, 6 таси – қурилиш ва саноат, 3 таси – туризм, 3 таси – озиқ-овқат саноати соҳасида. Ушбу лойиҳаларни амалга ошириш тахминан 1,2 триллион тенге инвестиция жалб қилиш ва 22 мингдан ортиқ иш ўрни яратиш имконини беради.
Озиқ-овқат саноати соҳасида Олжас Бектенов инвестициялари умумий ҳажми тахминан 360 миллион доллар бўлган PepsiCo Central Asia кенг кўламли лойиҳаси бўйича ишлар суръати билан танишди. Лойиҳа икки босқичда амалга оширилмоқда ва қўшилган қийматнинг янги занжирини шакллантиришга, агросаноат кооперациясини ривожлантиришга, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сақлаш ва қайта ишлашнинг замонавий технологияларини жорий этишга қаратилган. 900 тагача иш ўрни яратиш режалаштирилган, корхонанинг ишлаб чиқариш қуввати 21 минг тоннани ташкил этади.
Бош вазир Алатау шаҳрида «Mars Petcare Kazakhstan» МЧЖнинг уй ҳайвонлари учун тайёр озуқа ишлаб чиқариш заводига ташриф буюрди. Ишлаб чиқаришларни локализация қилиш ва қайта ишлаш саноатини ривожлантириш сиёсати доирасида амалга оширилаётган лойиҳа йилнинг ўртасида бошланади.
Iconic Towers асосий лойиҳасига алоҳида эътибор қаратилди. Уни қуриш тўғрисидаги келишув 2025 йил сентябрида Давлат раҳбарининг Хитойга давлат ташрифи доирасида имзоланган эди. Инвестиция ҳажми 800 миллион доллардан ошади. Архитектура концепциясини ишлаб чиқиш учун америкалик SOM компанияси жалб қилинган. Мажмуанинг умумий майдони 276,8 минг квадрат метрни ташкил этади ва унга икки минора, офислар, квартиралар, меҳмонхона ва савдо ўринлари киради. Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни 2027 йил апрелигача якунлаш режалаштирилган, қурилиш ишларини жорий йил май ойидан бошлаб, 2029 йил охиригача якунлаш режалаштирилган.
Алатау шаҳри лойиҳаларини амалга ошириш билан боғлиқ равишда, Алмати вилоятида электр энергиясини ўртача истеъмол қилиш ҳажми ўсмоқда: ҳозирда у 750-800 МВтни ташкил этади. Бу ҳолда 2030 йилгача прогноз қилинган ўсиш 2 064 МВт, 2050 йилгача – 4 164 МВт бўлиши мумкин деб баҳоланмоқда. Мавжуд қувват манбалари танқислиги қўшимча станциялар қурилиши ва реконструкциясини талаб қилмоқда. Ҳукумат аллақачон 15 қўшимча станция қуриш тўғрисида қарор қабул қилди, бу янги трансформатор қувватини ишга тушириш ва инвесторларни электр энергияси билан таъминлаш имконини беради.
Алатау шаҳри бўйича тасдиқланган Йўл харитаси доирасида тахминан қиймати 162 миллиард тенге бўлган яна 11 қўшимча станция қуриш ва реконструкция қилиш кўзда тутилгани таъкидланди, бу – шаҳарнинг барқарор ривожланиши ва инвестициявий лойиҳаларни амалга оширишнинг асосий шарти.
– Инфратузилма ҳар доим илғор суръатлар билан ривожланиши керак, аммо биз бироз кечикиб келмоқдамиз. Умуман олганда бундай муаммо мамлакатимиз бўйича мавжуд. Ҳозир Президент бунга катта эътибор қаратмоқда. Давлат раҳбарининг топшириғига кўра Ҳукумат зарур маблағ ажратмоқда. Биз давлат молиясини барқарорлаштириш учун солиқ ислоҳотини ўтказдик. Бу маблағлар бизга инфратузилмага сармоя киритиш учун керак. Бу пул ҳеч қаёққа кетмайди, тўғридан-тўғри иқтисодиётга киритилади. Агар давлат инфратузилмага инвестиция киритса, унда инвесторларнинг ишончи ортади ва кела бошлайди. Ривожланиш шу ердан бошланади. Бошқа йўл йўқ. Шунинг учун, биз инвестиция киритамиз ва бу йилдан бошлаб бюджет имкониятлари бошқача бўлади. Биргаликда ишлаймиз, — деди Олжас Бектенов.
Ҳукумат барча қўллаб-қувватлаш чораларини кўрсатмоқда. Ҳозирги вақтда шаҳар махсус мақомга ва қўшимча институционал шароитларга эга. Олжас Бектенов маҳаллий ижроия органларининг эътиборини шаҳарни ривожлантириш бўйича ишни кучайтириш заруриятига қаратди. Президент белгилаган вазифалар доирасида Алатау шаҳри бугунги кунда ишбилармонлик фаоллиги ва инновациянинг янги маркази сифатида шаклланмоқда, шунинг учун шаҳарнинг меъморчилиги инсон манфаатларига йўналтирилган ва бизнес учун қулай бўлиши керак.
Шу муносабат билан Alatau City Authority Фонди ва Алмати вилояти ҳокимлигига муҳандислик ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш, инвестицияларни жалб қилиш, саноат, логистика ва инновацион лойиҳаларни амалга ошириш учун қулай шароитлар яратиш масалаларини кўриб чиқиш орқали шаҳарни ривожлантириш бўйича давлат қўллаб-қувватлашининг ҳар томонлама чораларини қабул қилиш топширилди.