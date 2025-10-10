Байрамдан кейинги тирбандлик: Хитойда минглаб машиналар йўлда туриб қолди
ASTANA. Kazinform – Хитойнинг Аньхой провинциясида минглаб автомашиналар мамлакатдаги энг йирик йўл тўлов пункти — Учжуан бекатида узоқ тирбандликда тўхтаб қолди. Бу ерда ҳаракат ҳар икки йўналишда ҳам 36 та бўлакка бўлинган, дея хабар беради Kazinform маҳаллий ОАВларга таяниб.
Тирбандлик Миллий байрам ва куз ўрталари фестивали муносабати билан саккиз кунлик таътилнинг сўнгги кунида юзага келди.
Энг кучли тирбандлик G40 (Шанхай-Сиан) ва G42 (Шанхай-Чэнду) иккита миллий автомагистраль чорраҳасида кузатилди. Ҳафта давомида Учжуан бекати 860 мингга яқин транспорт воситасини қабул қилди ва ўтказди. Ўртача кунлик трафик ҳажми 120 мингдан ошди, бу одатдаги даражадан уч баравар кўп.
Ижтимоий тармоқ фойдаланувчиларидан бири Х платформасида ёзганидек, одатда 10 соат давом этадиган саёҳат бугун 16 соат давом этди.
This was me last night returning to Beijing.— Jason Smith - 上官杰文 (@ShangguanJiewen) October 9, 2025
A ten hour drive was trasnformed into a 16 hour drive because it was the last day of the eight day long National Holiday.
Next time, I may stay home for the holidays.pic.twitter.com/t57ckGCBOP
Автотранспорт оқимини таъминлаш мақсадида автомобиль йўллари операторлари ва йўл хизматлари автомагистралга 60 дан ортиқ эвакуация ва қутқарув машинасини жалб этди. Бундан ташқари, йўл бўйлаб 20 та навбатчи бригадалар ажратилган.
Today concludes the #NationalDay and #MidAutumnFestival holiday. Since October 7, highways nationwide have witnessed a significant surge in return traffic. On October 7 alone, it was projected that cross-regional trips would exceed 308 million, according to data from the… pic.twitter.com/5SVAMQcqgT— Shanghai Daily (@shanghaidaily) October 8, 2025
Хитой Транспорт вазирлиги маълумотларига кўра, дам олиш кунларида мамлакат бўйлаб 2,43 миллиард минтақалараро саёҳат амалга оширилган. Ўртача кунлик йўловчилар сони 304 миллионни ташкил этиб, янги рекорд ўрнатди. Бу ўтган йилга нисбатан 6,3 фоизга кўпдир.