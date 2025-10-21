Байден простата саратонини даволашни якунлади
ASTANA. Kazinform - Май ойида простата саратонининг агрессив шаклига чалинган АҚШнинг собиқ президенти Жо Байден радиация терапиясини якунлади, деб хабар беради Kazinform NBC Newsга таяниб.
82 ёшли Байден беш ҳафта давомида “нур терапияси ва гормонал даволаш”дан ўтди. Ҳозирча собиқ президентга қўшимча даволаниш ёки парвариш керак бўладими-йўқми — номаълум.
Ўтган ойда Байден терининг рак касаллигига қарши даволаш курсини ўтди. У Мос усулидаги жарроҳлик амалиётидан ўтган бўлиб, бу усул ёмон хосаликли ўсмани даволаш мақсадида тери қатламларини кетма-кет олиб ташлашни ўз ичига олади.
Аввалроқ Байден май ойида суяк метастазлари билан простата саратонининг агрессив шакли ташхисини эълон қилгани ҳақида хабар берилган эди. Ўша пайтда касалликни даволовчи онкологлар беморнинг бир неча йил касал бўлганини айтишди.
Аввалроқ Байден саратон касаллигини олиб ташлаш учун иккинчи операцияни бошдан кечиргани хабар қилинган эди.