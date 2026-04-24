"Барселона" билан шартнома имзолаган Карим Мендиқанов Қозоғистон ёшлар терма жамоасига чақирилди
ASTANА. Кazinform – Қозоғистон футбол федерацияси Тараққиёт кубоги ўйинларига таклиф қилинган 16 ёшгача бўлган миллий футболчилар рўйхатини эълон қилди, деб хабар беради Кazinform.
25-30 апрель кунлари Чимкентда Қозоғистон, Озарбайжон, Покистон ва Россия ёшлар терма жамоалари (16 ёшгача бўлган футболчилар) иштирокида Тараққиёт кубоги бўлиб ўтади.
Қозоғистон ёшлар терма жамоаси таркибида асосан федерация академиясида хорижий ва маҳаллий мураббийлар раҳбарлигида машғулот ўтказган футболчилар бор. Бундан ташқари, жамоа таркибида Европа академияларида машғулот ўтказадиган иқтидорли ёш футболчилар ҳам бор. Улар орасида Абдулла Бапишев (Магдебург, Германия) ва Карим Мендиқанов (Сант Куат, Испания) ни алоҳида таъкидлаш жоиз.
Шуни таъкидлаш керакки, Мендиқанов ҳозирда расман "Сант Куат" футбол клуби ўйинчиси. Бироқ, 2026 йил кузидан бошлаб у "Барселона" академияси ўйинчиси сифатида рўйхатдан ўтади.
Мендиқанов ва "Барселона" ўртасидаги шартнома расман 2026 йил 1 апрелда эълон қилинди.
