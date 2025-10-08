OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    10:09, 08 Октябрь 2025

    Бангкокдан Қозоғистонга янги ҳаво йўли очилади

    ALMATY. Kazinform – Алмати ва Таиланд ўртасида янги ҳаво йўналиши очилади. Бу ҳақда Алмати шаҳар туризм бошқармаси маълум қилди.

    самолет
    Фото: freepik

    Бошқарма маълумотларига кўра, Thai AirAsia X авиакомпанияси 2025 йил 1 декабрдан бошлаб Бангкокдан Алматига тўғридан-тўғри рейсни йўлга қўяди.

    “Бу қадам Қозоғистон ва Таиланд ўртасида туризм алмашинувини ривожлантириш учун катта имконият яратади. Янги рейс Жанубий-Шарқий Осиё давлатларидан келадиган сайёҳлар учун Алматига йўлни енгиллаштириб, шаҳарнинг Марказий Осиёдаги туристик марказ сифатидаги нуфузини оширади. Алмати шаҳрида Thai AirAsia X компанияси раҳбарияти билан ўзаро ҳамкорликни мустаҳкамлашга қаратилган учрашув бўлиб ўтди”, - дейилади хабарда.

    Эслатиб ўтамиз, бу йил Жанубий Корея авиакомпанияси Инчхон ва Алмати ўртасида янги рейс очган эди.

    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
