Бали сув тошқини: қурбонлар сони 19 кишига етди
ASTANA. Kazinform - Бир неча кун давом этган кучли ёмғир оқибатида юзага келган сув тошқинлари машҳур сайёҳлик ороли Балида камида 19 кишининг ҳаётига зомин бўлди, дея хабар беради Kazinform Xinhua агентлигига таяниб.
Бундан ташқари, 10 киши бедарак йўқолган. Ҳозирда қидирув-қутқарув ишлари давом этмоқда.
Сув тошқинлари уйлар ва қишлоқ хўжалиги ерларига зарар етказган, аҳолини баландроқ ерларга эвакуация қилишга мажбур қилган.
Индонезия метеорология, иқлим ва геофизика агентлиги кучли ёғингарчиликнинг ҳафта давомида давом этиши кутилаётгани ҳақида огоҳлантирди.
Индонезияда ёмғирли мавсум одатда ноябрдан апрелгача давом этади. Бироқ, сўнгги йилларда иқлим ўзгариши сабабли, мавсум узайтира бошлади, бу эса янада жиддий табиий офатларга олиб келди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Покистоннинг Панжоб провинциясида сув тошқини хавфи туфайли 25 минг киши эвакуация қилингани ҳақида хабар берган эдик.