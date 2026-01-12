Бахтиёр Зайнутдинов мухлислар учун хушхабар айтди
ASTANА. Кazinform - Москванинг "Динамо" жамоаси ва Қозоғистон терма жамоаси ярим ҳимоячиси Бахтиёр Зайнутдинов Instagram саҳифасида мухлислар учун хушхабар жойлаштирди.
Зайнутдинов спорт залида машғулот ўтказаётган видеосини жойлаштирди ва шундай деб ёзди: "Биз ишга киришяпмиз".
Бахтиёр Зайнутдинов бу мавсумда Россия Премьер-лигаси ва кубогида "Динамо" сафида ўнта ўйин ўтказди. Ҳозирча у самарали ўйини билан ажралиб тура олмади.
Қозоғистонлик футболчи сўнгги ўйинини ўтган йилнинг октябрь ойи ўрталарида ўтказган. Ўшандан бери у жароҳатдан тикланишга эътибор қаратмоқда.
Россия Премьер-лигаси энди қишки таътилга чиқди. Ўйинлар февраль ойи охирида қайта бошланади.
Шуни таъкидлаш керакки, у ўтган йилнинг июль ойида Россия жамоасига қўшилди.
Бахтиёр Зайнутдинов янги клуби билан 2029 йилгача шартнома имзолади. Россия жамоаси унинг учун "Бешиктош"га 2,5 миллион евро тўлади.
У 1998 йил 2 апрелда туғилган. Бунгача у Қозоғистоннинг "Тараз" ва "Астана" футбол клубларида, шунингдек, Россиянинг "Ростов" ва ЦСКА жамоаларида ўйнаган.
Ҳозиргача у Туркиянинг "Бешиктош" клубида ўйнаган. Қозоғистонлик футболчи ушбу жамоа билан 2023 йил 18 августда шартнома имзолаган. Шартнома 2027 йил 30 июнгача амал қиларди. Туркия клубида 27 ёшли қозоғистонлик 2023 йилдан бери 49 та ўйинда битта гол урган.