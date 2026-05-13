Бадиий гимнастика бўйича Challenge Cup босқичида Қозоғистондан кимлар иштирок этади
ASTANA. Kazinform – Халқаро гимнастика федерацияси (World Gymnastics) Тошкентда (Ўзбекистон) бўлиб ўтадиган Challenge Cup босқичида иштирок этадиганларнинг дастлабки рўйхатини эълон қилди.
Қозоғистон гимнастика терма жамоасига қуйидаги спортчилар қўшилди:
Спорт гимнастикаси бўйича Қозоғистон терма жамоаси таркибига қуйидаги спортчилар киритилди:
– Алтынхан Темирбек (эркин машқлар, таянч сакраш, ҳалқалар, турник ва от снарядидаги машқлар);
– Алишер Тойбазаров (эркин машқлар, ҳалқалар ва қўшпоядаги машқлар);
– Диас Тойшибек (от снаряди ва турникдаги машқлар);
– Фарух Набиев (таянч сакраш ва қўшпоядаги машқлар);
– Амина Халимарден (эркин машқлар, таянч сакраш ва турли баландликдаги қўшпоялардаги машқлар);
– Дарья Ясинская (таянч сакраш, гимнастика бревноси ва эркин машқлар);
– Эвелина Ежова (турли баландликдаги қўшпоялар ва гимнастика бревносидаги машқлар).
Эслатиб ўтамиз, мусобақа 21–24 май кунлари бўлиб ўтади.