    Бадиий гимнастика бўйича Challenge Cup босқичида Қозоғистондан кимлар иштирок этади

    ASTANA. Kazinform – Халқаро гимнастика федерацияси (World Gymnastics) Тошкентда (Ўзбекистон) бўлиб ўтадиган Challenge Cup босқичида иштирок этадиганларнинг дастлабки рўйхатини эълон қилди.

    Спорттық гимнастикадан Challenge Cup кезеңіне Қазақстан құрамасынан кімдер қатысады
    Фото: ҰОК

    Спорт гимнастикаси бўйича Қозоғистон терма жамоаси таркибига қуйидаги спортчилар киритилди:

    – Алтынхан Темирбек (эркин машқлар, таянч сакраш, ҳалқалар, турник ва от снарядидаги машқлар);

    – Алишер Тойбазаров (эркин машқлар, ҳалқалар ва қўшпоядаги машқлар);

    – Диас Тойшибек (от снаряди ва турникдаги машқлар);

    – Фарух Набиев (таянч сакраш ва қўшпоядаги машқлар);

    – Амина Халимарден (эркин машқлар, таянч сакраш ва турли баландликдаги қўшпоялардаги машқлар);

    – Дарья Ясинская (таянч сакраш, гимнастика бревноси ва эркин машқлар);

    – Эвелина Ежова (турли баландликдаги қўшпоялар ва гимнастика бревносидаги машқлар).

    Эслатиб ўтамиз, мусобақа 21–24 май кунлари бўлиб ўтади.

    Ляззат Сейданова
    Муаллиф