«B5+1» форуми: АҚШ ва МО давлатлари ўртасида иқтисодий ҳамкорлик мустаҳкамланмоқда
АSTANА. Kazinform — Қозоғистон Саноат ва қурилиш вазири Ерсайин Нағаспаев Қирғиз Республикасининг Бишкек шаҳрида бўлиб ўтган иккинчи «B5+1» бизнес форумида Қозоғистон делегациясига бошчилик қилди. Форум Марказий Осиё давлатлари ва Америка Қўшма Штатлари ўртасида иқтисодий ҳамкорликни мустаҳкамлаш масалаларига бағишланди.
Тадбир давомида Ерсайин Нағаспаев инвестиция муҳитини яхшилаш, институционал механизмларни мустаҳкамлаш ва барқарор, ўзаро манфаатли натижаларга эришиш мақсадида Қозоғистоннинг бизнес жамоатчилиги ва бошқа манфаатдор томонлар билан очиқ ва конструктив ҳамкорликка тайёр эканлигини таъкидлади.
Форум доирасида вазир АҚШ Президентининг Жанубий ва Марказий Осиё ишлари бўйича махсус вакили Сержио Гор билан учрашди. Учрашув давомида саноат ва инвестиция соҳаларида икки томонлама ва минтақавий ҳамкорлик истиқболлари муҳокама қилинди.
Учрашувда Ерсайин Нағаспаев Сержио Горнинг 2025 йил ноябрь ойида Вашингтон шаҳрида бўлиб ўтган C5+1 етакчиларининг 10-йиллик юбилей саммитида иштирок этганидан сўнг Қозоғистон–АҚШ муносабатларининг илгарилашига қўшган ҳиссасини алоҳида таъкидлади.
Вазир Сержио Горни 2026 йил 2–3 апрель кунлари Астана шаҳрида бўлиб ўтадиган Биринчи Марказий Осиё геологик форумида иштирок этишга таклиф қилди.
Шунингдек, форум якунлари бўйича вазир Марказий Осиё давлатлари ва АҚШ делегациялари раҳбарлари билан биргаликда матбуот анжуманида иштирок этиб, «B5+1» форуми ишининг асосий натижаларини сарҳисоб қилди.