Айдос Сарим Конституциявий комиссия ҳақида: кўплаб ғоялар, таклифлар амалга ошди
ASTANА. Кazinform — Минглаб фуқароларнинг фаол меҳнати туфайли янги Конституция лойиҳаси яратилди. Бу ҳақда Конституциявий ислоҳотлар комиссиясининг ХII сессияси аъзоси, Мажилис депутати Айдос Сарим маълум қилди.
— Конституциявий комиссия ташкил этилганидан бери биз 12 та йиғилиш ўтказдик. Ушбу йиғилишларнинг барчаси жамоатчилик кўзи олдида, яъни очиқ ва шаффоф тарзда ўтказилди ва бутун мамлакат бўйлаб эфирга узатилди. Бундан ташқари, соатлаб ва тунгача давом этган қанча ишчи бўлимлар ва таҳририят кенгашлари, катта ва кичик йиғилишлар қанча? Биз баҳс-мунозара қилдик, мураккаб масалалар бўйича кўплаб муҳокамалар ўтказдик. Бироқ, халқ олдидаги тарихий вазифамизни чуқур англаб, Президент томонидан қурултойда билдирилган ғояларни амалга ошириш учун зарур хулосаларга кела олдик. Биз қийинчиликларни енгиб ўтишга ва оқилона таклифлар киритишга муваффақ бўлдик. Бундан ташқари, мен шу кунларда мамлакат келажаги учун самимий хавотир билдирган ва ўз фикрларини электрон платформалар орқали баҳам кўрган 10 мингдан ортиқ одамларга, сиёсий партиялар ва жамоат ташкилотлари вакилларига самимий миннатдорчилигимни билдирмоқчиман. Кўплаб ғоялар ва таклифлар амалга ошди. Гарчи улар сўзма-сўз бўлмаса ҳам, Конституцияга киритилган, — деди А. Сарим.
Шу муносабат билан у таклифлар билдирган барча фуқароларнинг исмларини кўрсатиш ва уларга Конституциявий суд ёки Конституциявий комиссия номидан расман миннатдорчилик билдириш ва "миннатдорчилик хати" бериш таклифини эълон қилди.
— Ушбу қўшма иш учун залда ҳозир бўлган комиссия аъзоларига, Конституциявий суд, Мажилис ва Сенат, Президент Админстрацияси, Ҳукумат девони, Бош прокуратура, Адлия вазирлиги, ҳокимликлар ва маслиҳатлар, университетлар ва илмий институтларнинг масъул ходимларига кечаю кундуз биз учун тинимсиз меҳнат қилганлари учун миннатдорчилик билдирмоқчиман. Натижада, минглаб фуқароларнинг фаол меҳнати туфайли янги Конституция лойиҳаси яратилди, — деди депутат.
Эслатиб ўтамиз, Конституция лойиҳаси бўйича 10 мингдан ортиқ мурожаат келиб тушди.