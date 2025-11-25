16:38, 25 Ноябрь 2025 | GMT +5
Австралияликларга кунига уч соат бепул қуёш энергияси берилади
ASTANA. Kazinform — Австралия янги ҳукумат дастури доирасида истеъмолчиларга кунига камида уч соат бепул қуёш энергиясини таклиф қилади. Бу ҳақда 24 kg агентлиги Reutersга таяниб хабар беради.
Solar Sharer деб номланган дастур Янги Жанубий Уэльс ва Жанубий Австралия штатларида, шунингдек, Квинсленднинг айрим қисмларида ишга туширилади. Бу мамлакатнинг энг зич жойлашган жануби-шарқий минтақаси. Истеъмолчилар қуёш энергияси ишлаб чиқариш энг юқори чўққисига чиққан кундузги соатларда бепул электр энергияси олишлари мумкин бўлади.
Тахминларга кўра, ишлаб чиқаришнинг юқори чўққиларида электр энергиясининг ортиқча бўлиши истеъмол юкини кечаю кундуз камайтириш ва бутун мамлакат бўйлаб электр энергияси нархини пасайтириш имконини беради.