Австралияда ноқонуний рептилия контрабандаси учун рекорд даражадаги қамоқ муддати тайинланди
ASTANA. Kazinform — Австралиянинг Янги Жанубий Уэльс штатидаги туман суди 61 ёшли Сиднейлик Нил Симпсонни 101 та австралиялик судралиб юрувчиларни Осиё ва Европа мамлакатларига ноқонуний олиб ўтишга урингани учун саккиз йилга озодликдан маҳрум қилди, деб хабар беради АЗЕРТАДЖ маҳаллий ОАВга таяниб.
Австралиянинг Иқлим ўзгариши, энергетика, атроф-муҳит ва сув ресурслари вазирлик маълумотларига кўра, бу мамлакатда ёввойи ҳайвонларнинг ноқонуний савдоси учун энг узоқ қамоқ жазоси қўлланилади.
Тергов маълумотларига кўра, судралиб юрувчилар почта орқали Гонконг, Руминия, Жанубий Корея ва Шри-Ланкага жўнатилган. Ҳайвонлар посилкалар, попкорн қоплари, печенье банкалари ва аёллар сумкалари ичига яширилган ҳолатда юборилган. Юкларнинг бир қисми топилгандан сўнг, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ходимлари гумондорнинг уйини тинтув қилдилар ва яна юзлаб судралиб юрувчиларни топдилар.
Мусодара қилинган ҳайвонлар орасида - ғарбий кўк тилли калтакесаклар, соқолли аждарҳолар, сцинклар, қалқон калтакесаклар ва бошқа турдаги маҳаллий ҳимояланган судраувчилар бор эди. Уларнинг барчаси қонун билан ҳимояланган ва Австралияда ёввойи ҳайвонларнинг ноқонуний экспорти ҳар бир жиноят учун 10 йилгача қамоқ жазоси билан жазоланади.
Вазирлик маълумотларига кўра, контрабанда схемаси 2018 йилдан 2023 йилгача фаолият юритган. 15 та буюмни жўнатишда бошқа одамлар ҳам иштирок этган - жиноий гуруҳнинг уч аъзоси судланган.
Австралия судралиб юрувчиларнинг ноқонуний савдоси учун дунёдаги асосий марказ бўлиб қолмоқда. 2021 йилги Миллий атроф-муҳит ҳисоботига кўра, мамлакатда дунёдаги барча судралиб юрувчилар турларининг тахминан 10% яшайди, уларнинг 90% эндемикдир. Ўша йили Рождество оролидаги ўрмон сцинки расман ёввойи табиатда йўқ бўлиб кетган деб маълум қилинди.
Сўнгги йилларда федерал ҳокимият ёввойи ҳайвонларнинг ноқонуний савдосига қарши курашни кучайтирди. 2023 йил июнь ойидан 2025 йил бошигача чегарада 780 та ёввойи ҳайвонни ўз ичига олган 200 дан ортиқ юк ушланди. Бу даврда бундай жиноятлар учун ҳибсга олишлар сони уч баравар, мусодара қилинган юклар сони эса 5,5 баравар ошди.
Австралия Иқлим ўзгариши вазирлиги тузилмасида биохилма-хилликни ҳимоя қилиш бўйича махсус дирекция ташкил этилди, у ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари билан биргаликда ноқонуний савдони аниқлаш ва тўхтатиш учун ишлайди.