Август ойида Қозоғистонда 159 мингдан ортиқ автомобиль рўйхатга олинган
ASTANA. Kazinform — Жорий йилнинг август ойида Қозоғистонда 159,5 мингта автомобиль рўйхатга олинган. Уларнинг 15,2 фоизи биринчи марта рўйхатга олинган, дея хабар беради Миллий статистика бюроси.
Энг кўп рўйхатга олинганлар Алмати шаҳрида (20,7 минг бирлик), Алмати вилоятида (15,6 минг бирлик) ва Астана шаҳрида (14,5 минг бирлик) қайд этилган.
Статистик маълумотларга кўра, август ойида рўйхатга олинган транспорт воситаларининг 59,7 фоизи 10 йилдан ошган. Кўпчилик (36,3 фоиз) двигатель ҳажми 1500-2000 см³ бўлган.
2025 йил 1 сентябрь ҳолатига кўра, Қозоғистонда рўйхатга олинган автопарк 6 786,9 минг донани ташкил этди. Бу кўрсаткич йил давомида 21,6 фоизга ошган.
Энг кўп автомобиллар тўпланган ҳудудлар Алмати шаҳри (797,2 минг дона) ва Алмати вилояти (723,9 минг дона).
Шунингдек, рўйхатга олинган автотранспорт воситаларининг 91,9 фоизи жисмоний шахсларга тегишли бўлса, қолганлари юридик шахслар номига расмийлаштирилган.