Асу Алмабаев UFCнинг ТОП-5 талигига кириши мумкин
ASTANА. Кazinform – MMACrossfire.com сайти қозоғистонлик UFCнинг энг енгил фазндаги файтери Асу Алмабаев кейинги жангида ғалаба қозонса, дивизион рейтингининг ТОП-5 талигига кириши мумкинлигини маълум қилди, деб хабар беради Sports.kz.
Асу Алмабаев 2026 йил 28 февраль куни Мехико шаҳрида (Мексика) собиқ UFC чемпиони Брандон Моренога қарши жанг қилади. Жанг Қозоғистон вақти билан 1 март куни эрталаб бўлиб ўтади.
Нашрнинг хабар беришича, 31 ёшли Алмабаев ҳозирда UFCнинг энг енгил вазни рейтингида еттинчи ўринда туради. У сўнгги учта жангидан иккитасида ғалаба қозонган. Жумладан, ноябрь ойида Қатарда бўлиб ўтган UFC турнирида Алекс Перес устидан бўғиш усули билан мағлуб этди.
— Алмабаев февраль ойидаги жангда йирик ғалабага эришиб, ТОП-5 таликка киришга умид қилмоқда, — деб ёзади нашр.