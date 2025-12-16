OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    16:12, 16 Декабрь 2025 | GMT +5

    Асу Алмабаев UFCнинг ТОП-5 талигига кириши мумкин

    ASTANА. Кazinform – MMACrossfire.com сайти қозоғистонлик UFCнинг энг енгил фазндаги файтери Асу Алмабаев кейинги жангида ғалаба қозонса, дивизион рейтингининг ТОП-5 талигига кириши мумкинлигини маълум қилди, деб хабар беради Sports.kz.

    Асу Алмабаев
    Фото: видеодан кадр

    Асу Алмабаев 2026 йил 28 февраль куни Мехико шаҳрида (Мексика) собиқ UFC чемпиони Брандон Моренога қарши жанг қилади. Жанг Қозоғистон вақти билан 1 март куни эрталаб бўлиб ўтади.

    Нашрнинг хабар беришича, 31 ёшли Алмабаев ҳозирда UFCнинг энг енгил вазни рейтингида еттинчи ўринда туради. У сўнгги учта жангидан иккитасида ғалаба қозонган. Жумладан, ноябрь ойида Қатарда бўлиб ўтган UFC турнирида Алекс Перес устидан бўғиш усули билан мағлуб этди.

    — Алмабаев февраль ойидаги жангда йирик ғалабага эришиб, ТОП-5 таликка киришга умид қилмоқда, — деб ёзади нашр.

    Теглар:
    UFC Спорт Рейтинг
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!