Астананинг баҳорги манзараси – Президент Телерадиокомплекси Ақордани ўзгача ракурсдан кўрсатди
АSTANА.Кazinform - Президент телерадиокомплекси Ақорда яқинидаги ҳудуднинг баҳорги манзарасини акс эттирувчи видеолавҳани эълон қилди.
Кадрларда яшил хиёбонлар, сайргоҳлар ва Президент қароргоҳи атрофи кўрсатилган.
Ақорда архитектураси янги уйғонган табиат, пойтахт баҳорги ранглар билан тўйинган лаҳзалар билан уйғунлашган.
Видеода май байрамлари арафасида пойтахтнинг сокин муҳити акс эттирилган. Ақордадаги баҳор янгиланиш, мазмунли сукунат тимсолидир. Унинг архитектураси эса ишонч ва ижодкорлик тилида гапиради.
Видеоклипга енгил мусиқий трек ҳамроҳлик қилади, бу томошабиннинг эътиборини Астананинг монументал асарлари ва баҳорги табиатга қаратади.
Видео Президент ТРКнинг расмий саҳифаларида пайдо бўлди ва тезда ижтимоий тармоқларда тарқалди.