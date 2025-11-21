Астанани забт этган грузиялик хонанда Silk Way Starнинг гранд-финалида иштирок этади
ASTANA. Kazinform - Осиёнинг илк вокал лойиҳаси – Silk Way Starнинг етти нафар финалчисидан бири, грузиялик хонанда Автандил Абесламидзе Астанадаги халқаро саҳнада синовдан муваффақиятли ўтди.
Биринчи қисмда Автандил “Ұлы теңіз” қўшиғини ижро этиб, ўзини кучли лирик хонанда сифатида намойиш этди. Лойиҳадаги унинг образлари кўпинча классик, қатъий ва нозик бўлиб, овозининг поклиги ва чуқурлигини таъкидлашга ёрдам берди.
Иккинчи қисмда хонанда “Never Enough” қўшиғини танлаб, яна бир бор самимий ижроси билан томошабинларни мафтун этди. Унинг майин, романтик овози ўзига хос визуал услуби билан уйғунлашиб, чинакам лирик қаҳрамон образини яратди.
Автандил қозоқ қўшиғини грузин тилида ижро этган “Зымыран” қўшиғини айниқса учинчи қисм томошабинларга манзур бўлди. Таниш қўшиқ янги овозда янгради, хонанданинг нозик ва элегант образи эса овозининг гўзаллиғини таъкидлади.
Тўртинчи қисмда у туркманистонлик иштирокчи Довран Шаммев билан ҳамкорликда туркманча “Аман-Аман” қўшиғини ижро этди. Ҳакамлар ҳайъати Автандилнинг самимийлиги ва жозибасига юқори баҳо берди.
Баъзи эпизодларда ҳакамлар ҳайъати томонидан камроқ овоз тўплаган иштирокчилар қаторида бўлишига қарамай, хонанда шоуда қолди ва ишонч билан финалга чиқди.
Silk Way Starнинг гранд финалида у Астана саҳнасида мега-лойиҳанинг етти финалчисидан бири сифатида чиқиш қилиб, томошабинлар ва ҳакамлар ҳайъатини яна бир бор ҳайратда қолдирди.
Бешинчи қисмда 40 йил давомида севимли грузин қўшиғи бўлган “Qavilebis Kvekana” лирик композицияси ижро этилди. Саҳналаштириш ва хонанданинг классик нозик образи алоҳида романтик кайфият яратди, буни томошабинлар ва ҳаёат аъзолари ҳис қилди.
Олтинчи қисмда хонанда ўтган йили ҳам халқаро, ҳам Қозоғистонда хит бўлган замонавий "APT" қўшиғини танлади. Ушбу янги ижро услуби Автандилга ўз истеъдодининг жонли, янги қирраларини намойиш этиш имконини берди.
Еттинчи қисмда айниқса ҳаяжонли бўлди: грузиялик қўшиқчи қозоқ халқ қўшиғи “Құсни-қорлан”ни ижро этди. Бир неча қозоқ қўшиқларини тинглаб, оҳангдорлиги ва ҳиссий теранлиги учун ушбу қўшиқни танлади.
Касаллиги ва шифокорнинг бир неча кун қўшиқ айтишни тақиқлаганига қарамай, у саҳнага чиқди ва ўзининг самимий ижроси билан томошабинлар ва ҳакамлар ҳайъатининг меҳрини қозонди.
Саккизинчи қисмда Автандил “Tattoo” номли жўшқин композицияни ижро этиб, ўзининг ҳиссиётлари ва вокал маҳорати билан барчани ҳайратга солди.
Тўққизинчи қисмда грузиялик қўшиқчи "Said Midikhar" номли чуқур ва сеҳрли композицияни танлади ва уни қозоқ қўшиқчиси, бастакор ва қўшиқ муаллифи Диана Исмоил билан дуэтда ижро этди. Қўшиқнинг лирик кайфиятини томошабинларга етказган дуэт ҳамоҳанг янгради.
Silk Way Star Марказий Осиёдаги биринчи вокал лойиҳаси бўлиб, 12 мамлакатдан: Озарбайжон, Арманистон, Грузия, Қозоғистон, Хитой, Қирғизистон, Малайзия, Мўғулистон, Тожикистон, Туркманистон, Ўзбекистон ва Жанубий Кореядан келган санъаткорларни бирлаштирди.
Silk Way Star лойиҳасининг сўнгги эпизоди 22 ноябрда бўлиб ўтади ва соат 20:00 да Jibek Joly телеканалида жонли эфирда намойиш этилади. Бир вақтнинг ўзида кўрсатувлар Қозоғистон, Озарбайжон, Тожикистон, Қирғизистон ва Мўғулистонда ҳам бўлиб ўтади.
Биринчи Осиё вокал мега-лойиҳаси ғолиби бирлашган тизим орқали аниқланади: 50% ҳакамлар ҳайъати томонидан, 50% онлайн аудитория овоз бериш йўли билан. Севимли қўшиқларингизни silkwaystar.org. сайтида қўллаб-қувватлашингиз мумкин.
Эслатиб ўтамиз, вокал мегалойиҳаси финалчилари қаторига кирганлар:
- ALEM (Қозоғистон)
- Язмин Азиз (Малайзия)
- Автандил Абесламидзе (Грузия)
- Мишель Жозеф (Мўғулистон)
- Чжан Хэ Сюань (Хитой)
- Саро Геворгян (Арманистон)
- Мадинабону Одилова (Ўзбекистон)