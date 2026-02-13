Астанадаги экологик саммитда Орол аҳолисининг соғлиғи масаласи кўтарилади
ASTANA. Kazinform — Марказий Осиё мамлакатлари Орол денгизи қуруб кетишининг оқибатларини камайтириш йўлларини муҳокама қилади, деб хабар беради ҚР Соғлиқни сақлаш вазирлиги матбуот хизмати.
Астанада бўлиб ўтадиган Минтақавий экологик саммит бўлиб ўтади (RES 2026) доирасида ҚР Соғлиқни сақлаш вазирлиги ва Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) Орол денгизи минтақаси аҳолиси саломатлиги бўйича панель сессияси ўтказишни режалаштирмоқда.
Тадбирда Марказий Осиё мамлакатлари соғлиқни сақлаш вазирлари ва ЖССТ вакиллари иштирок этади.
“Сессия минтақадаги энг долзарб экологик масалалардан бири — ҳажмининг 90 фоиздан ортиғини йўқотган ва аҳоли саломатлигига, жумладан, юқори даражадаги анемия ва турли экологик омилларнинг таъсирига таъсир кўрсатишда давом этаётган Орол денгизининг қисқариши оқибатларига бағишланади. Иштирокчилар келажак авлодлар саломатлигини ҳимоя қилиш йўлларини муҳокама қиладилар, "Орол денгизи минтақасида соғлом келажак" йўл харитаси лойиҳасини тақдим этадилар ва экологик хавфларни камайтириш ва барқарор ривожланишни рағбатлантириш мақсадида минтақавий ҳамкорликни мустаҳкамлаш чораларини кўриб чиқадилар”, — дейилади хабарда.
Марказий Осиё мамлакатлари ҳукуматлари ва ЖССТнинг Европа минтақавий бюроси ўртасида мувофиқлаштирилган ҳаракатларни шакллантиришга, шунингдек, ташаббусларни ЖССТ доиравий ҳужжатлари, халқаро экологик келишувлар ва Барқарор ривожланиш мақсадлари билан уйғунлаштиришга алоҳида эътибор қаратилади.
Мунозараларнинг муҳим қисми қўшма ташаббусларни амалга ошириш ва халқаро ҳамкорликни ривожлантириш учун барқарор сиёсий қўллаб-қувватлашни сафарбар қилишга бағишланади.
Эслатиб ўтами, Минтақавий экологик саммит (RES 2026) Марказий Осиё мамлакатлари ва бошқа давлатларни иқлим ўзгариши, сув ресурсларининг камайиши, табиий ресурсларни барқарор бошқариш ва бошқа долзарб экологик масалаларни ҳал қилиш учун бирлаштиришга қаратилган халқаро тадбирдир.