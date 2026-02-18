Астанада Туркий дунё болалар ўйинлари халқаро фестивали бўлиб ўтмоқда
ASTANA. Kazinform – 16-18 февраль кунлари Астана шаҳридаги 104-мактабда 9-13 ёшли ўқувчилар учун "Туркий дунё болалар ўйинлари халқаро фестивали" бўлиб ўтмоқда.
Тадбир ҚР Таълим-маориф вазирлиги ва Туркия Республикаси Таълим вазирлиги томонидан ҳамкорликда ташкил этилди.
Фестивалнинг асосий мақсади - туркий давлатлар ўртасидаги маданий ҳамкорликни мустаҳкамлаш, анъанавий болалар ўйинларини сақлаб қолиш ва уларни ёш авлод орасида кенг тарғиб қилишдир. Бундан ташқари, болалар ўйинларини тизимлаштириш, умумий архив яратиш ва ўйинларнинг таълим жараёнидаги педагогик аҳамиятини ошириш режалаштирилган. Ташкилотчиларнинг таъкидлашича, ушбу ташаббус ёш авлоднинг ижтимоий, ҳиссий ва маданий ривожланишига ижобий таъсир кўрсатади.
Фестивал доирасида мамлакатнинг 20 та вилоятидан келган ўқитувчилар учун халқаро семинар-тренинг ташкил этилди. Иштирокчилар туркий халқларнинг анъанавий ўйинлари билан танишмоқдалар ва уларни таълим жараёнига жорий этиш механизмларини муҳокама қилмоқдалар. Дастурга “асиқ ату”, “таяқ тарту”, “ләңгі тебу”, “орамал тастамақ”, “сақина салу”, “ханталапай”, “тымақ ұру”, “бес асық” ва бошқа миллий ўйинлар киради.
Семинар-тренинг натижаларига кўра, Туркия делегацияси қозоқ маданиятига хос бўлган тўртта ўйинни танлаб олади. Ушбу ўйинлар 2026 йил апрель ойида Истанбулда бўлиб ўтадиган Туркий халқлар фестивалида намойиш этилади.
Фестиваль туркий дунёнинг умумий маданий меросини сақлаш ва халқаро педагогик ҳамкорликни ривожлантиришга қаратилган.