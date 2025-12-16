Астанада қурилган "Келажак мактаблари" сони рекорд даражага етди
ASTANА. Кazinform – Астанада 2024-2025 йилларда икки сменада ўқитиш учун мўлжалланган умумий сиғими 84 800 ўқувчи ўрнига эга 23 та мактаб қурилиши якунланди, деб хабар беради пойтахт ҳокимлиги сайти.
2024 йилда икки сменада ўқитиш учун мўлжалланган 56 800 ўқувчи ўрнига эга 16 та замонавий, қулай мактаб қурилиши тўлиқ якунланди ва фойдаланишга топширилди. Бу, ўз навбатида, шаҳардаги 6 та мактабда уч сменали ўқитиш муаммосини тўлиқ ҳал қилиш, шунингдек, 9 та таълим ташкилотида ўқувчилар зичлигини сезиларли даражада камайтириш имконини берди.
Ҳозирда ушбу мактабларнинг барчасида ўқув жараёни одатий режимда олиб борилмоқда.
Бу йил икки сменада ўқитиш учун мўлжалланган 28 000 ўқувчи ўрнига эга яна 7 та мактаб фойдаланишга топширилди.
Шунинг натижасида 2 та мактабда уч сменали ўқитиш бутунлай йўқ қилинади ва 7 та мактабда ўқувчилар зичлиги камаяди.
Қурилган ва қурилиши давом этаётган мактабларнинг аксарияти тез ривожланаётган Есил ва Нура туманларида жойлашган. Ушбу қарор янги турар жой мажмуаларида яшовчи болаларни таълим муассасалари билан ўз вақтида қамраб олиш имконини беради.
"Келажак мактаби" миллий лойиҳаси пойтахтдаги таълим инфратузилмасини тизимли равишда модернизация қилиш ва ўқувчилар учун қулай, хавфсиз ва юқори сифатли ўқув муҳитини яратишга қаратилган. Лойиҳа натижасида Астанада уч сменали ўқитиш масаласи аста-секин ҳал қилинмоқда ва замонавий мактаблар сони ортиб бормоқда.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда хусусий мактабларга 1 йилда 185 миллиард тенге ажратилган.