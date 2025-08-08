Астанада Қозоғистон ва Тожикистон Ҳукуматлараро комиссиясининг 19-йиғилиши бўлиб ўтди
ASTANA. Kazinform – Бугун Астана шаҳрида Қозоғистон ва Тожикистон ўртасидаги иқтисодий ҳамкорлик бўйича Ҳукуматлараро комиссиянинг 19-мажлиси бўлиб ўтди. Учрашувни Қозоғистон Республикаси Бош вазирининг биринчи ўринбосари Роман Скляр ва Тожикистон Республикаси Бош вазирининг биринчи ўринбосари Ҳоким Холиқзода ҳамраислик қилди.
Ялпи мажлисда сўзга чиққан Роман Скляр комиссия Қозоғистон ва Тожикистон ўртасидаги ўзаро ҳамкорликнинг муҳим воситасига айланганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, кун тартибидан икки томонлама муносабатларни янада чуқурлаштириш, олий даражада эришилган келишувларни амалга ошириш, шунингдек, сармоявий салоҳият ва ҳудудлараро алоқаларни кенгайтириш масалалари ўрин олган.
Ўз навбатида, Ҳоким Холиқзода бундай форматдаги учрашувлар икки давлат ўртасидаги савдо-иқтисодий ва маданий-гуманитар алоқаларни жонлантиришга янги суръат бағишлашини таъкидлади.
Комиссия йиғилишида томонлар савдо, саноат кооперацияси, қишлоқ хўжалиги, транспорт ва логистика соҳаларида ҳамкорликни ривожлантириш масалаларини муҳокама қилдилар.
Роман Скляр комиссия иши бўлажак олий даражадаги учрашувларга сифатли тайёргарлик кўришга қаратилган бўлиши кераклигини таъкидлади.
Томонлар қабул қилинган қарорлар барча соҳаларда икки томонлама ҳамкорликни мустаҳкамлаш ва чуқурлаштиришга хизмат қилишига ишонч билдирди.
Учрашув якунлари бўйича тегишли баённома имзоланди.
Иқтисодий ҳамкорлик бўйича ҳукуматлараро комиссиянинг навбатдаги, 20-йиғилиши 2026 йилда Тожикистонда бўлиб ўтади.