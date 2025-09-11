Астанада Қозоғистон ва Озарбайжон олий аудит органлари раҳбарларининг учрашуви бўлиб ўтди
ASTANА. Кazinform — Озарбайжон Ҳисоб палатаси раиси Вюгар Гюлмамедов бошчилигидаги расмий делегация Астанага келди. Улар Қозоғистон Олий аудитор палатаси вакиллари билан қўшма тадбирларда иштирок этади. Бу ҳақда палата матбуот хизмати хабар берди.
Амалий ташриф икки идора ўртасида 2024-2026 йилларга мўлжалланган ҳамкорликни мустаҳкамлаш бўйича чора-тадбирлар режасини амалга ошириш доирасида амалга оширилмоқда. Аввало, Қозоғистон ва Озарбайжон давлат аудиторлари билан семинар ўтказилди.
Экология соҳасида самарадорлик аудитини ўтказишга услубий ёндашувлар, бюджет ижроси бўйича хулосалар тайёрлаш, шунингдек, консолидацияланган молиявий ҳисоботга аудит ўтказиш каби мавзулар муҳокама қилинди. Идоралар раҳбарлари иштирокида ўтказилган икки делегациянинг расмий учрашувида келгусидаги ҳамкорликдаги ишларнинг истиқболли йўналишлари кўриб чиқилди.
Олий аудитор палатаси раиси Алихан Смаилов икки мамлакат олий аудит органлари ҳамкорликни ривожлантириш учун салмоқли салоҳиятга эга эканини таъкидлади. Мамлакатда давлат аудити тизимини ислоҳ қилиш давом этаётгани, Олий аудитор палатаси учун озарбайжонлик ҳамкасблар билан тажриба ва билим алмашиш жуда муҳим эканини таъкидлади. Рақамлаштириш, илғор IТ-ечимларни жорий этиш, сунъий интеллект ва катта маълумотлардан фойдаланиш бу ишнинг асосий йўналишлари ҳисобланади.
— Биз Озарбайжон Ҳисоб палатаси билан узоқ йиллик дўстона муносабатларни юксак қадрлаймиз. Умид қиламизки, биргаликдаги саъй-ҳаракатларимиз икки мамлакат давлат бошқаруви тизимини янада ривожлантиришга хизмат қилади, — деди Олий аудитор палатаси раиси.
Ўз навбатида Вюгар Гюлмамедов Озарбайжон ва Қозоғистон халқлари ўртасидаги муносабатлар тарихи чуқур эканини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, икки давлатда давлат молиявий назоратининг тамойиллари ва усуллари, шунингдек, назорат органлари тузилмаси ўхшашдир.
— Бу тажриба алмашиш ва миллий тизимларимизни такомиллаштиришга ҳисса қўшиш учун яхши асос бўлмоқда, — деди Вюгар Гюлмамедов.
11 сентябрь куни икки давлат давлат аудиторлари иштирокида экология соҳасида параллел равишда ўтказилган аудит натижаларига бағишланган йиғилиш бўлиб ўтади. Ундан кўзланган мақсад Қозоғистон ва Озарбайжон олий аудит органлари ўртасидаги ҳамкорликни мустаҳкамлаш, шунингдек, ҳар икки давлатда экологик аудит сифатини оширишдан иборат. Аудит мавзуси - биологик хилма-хилликни сақлаш.
Эслатиб ўтамиз, Президент фармони билан Олий аудитор палатасининг ваколатлари кенгайтирилган эди.