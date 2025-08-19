Астанада Қозоғистон-Ўзбекистон зиёлиларининг биринчи форуми бўлиб ўтмоқда
ASTANА. Кazinform — Бугун пойтахтда Қозоғистон-Ўзбекистон зиёлилари йиғилди.
Биринчи форумда Қозоғистон Республикаси Сенати раиси Маулен Ашимбаев ва Ўзбекистон Олий Мажлиси Сенати раиси Танзила Нарбаева бошчилигидаги Қозоғистон-Ўзбекистон илмий ва ижодий зиёлилари вакиллари иштирок этмоқда.
— Ҳурматли Танзила Норбоева, ҳурматли форум иштирокчилари ва меҳмонлари, сизлар билан Астанада учрашганимиздан хурсандмиз. Меҳмондўст қозоқ заминига хуш келибсиз! Бугун Қозоғистон ва Ўзбекистоннинг илмий ва ижодкор зиёлилари йиғилмоқда. Қозоғистон-Ўзбекистон зиёлилари форуми қардош халқларнинг маънавий ҳамкорлигига янги йўл очади. Форум Ўзбекистон Олий Мажлиси Сенати раиси Танзила Норбоеванинг Қозоғистонга расмий ташрифи доирасида ўтказилаётгани тадбирнинг аҳамиятини янада оширмоқда, — деди форумнинг очилиш маросимида ҚР Сенати раиси Маулен Ашимбаев.
Сенат раисининг сўзларига кўра, Қозоғистон ва Ўзбекистон ўртасидаги муносабатлар кўлами кенг.
— Биз шунчаки яхши қўшнилар эмасмиз, икки томонлама муносабатлар чинакам дўстлик ва биродарликка асосланган. Анъаналар, маънавият умумий маданий меросга асосланади. Қозоқ халқи азалдан ўзбек халқига меҳр-оқибат кўрсатиб, уни биродардек ҳурмат қилган. Қувонч ва қийинчиликда ҳамиша бир-биримизга ёрдам қўлини чўзганмиз, биродарлик кўрсатганмиз. Ҳозирги чегараларимиз мавжуд бўлмаганда, уларни узоқ ўтмишда буюк Ипак йўли боғлаб турган. Бундай тарихий давомийлик ҳамкорлигимизни мустаҳкамлайди ва муносабатларга янги суръат бағишлайди, — деди Сенат раиси.
Кеча Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Ўзбекистон Олий Мажлиси Сенати раиси Танзила Норбоевани қабул қилди.
Давлат раҳбари Ўзбекистон Олий Мажлиси Сенати раисининг икки халқ ўртасидаги дўстлик ва яхши қўшничилик муносабатларини мустаҳкамлашга қўшган ҳиссасини юқори баҳолади.