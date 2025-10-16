Астанада II Халқаро этник мусиқа фестивали бўлиб ўтади
ASTANA. Kazinform — Мазкур фестиваль - этник мусиқа йўналишидаги энг яхши ижрочиларни бирлаштириш, ўзаро тажриба алмашиш, ижодий алоқаларни йўлга қўйиш ва авлодлар давомийлигини ривожлантиришга қаратилган муҳим маданий лойиҳадир, деб хабар беради ҚР Маданият ва ахборот вазирлиги.
2025 йил 18-19 октябрда Қозоғистон Республикаси Маданият ва ахборот вазирлиги кўмагида ҳамда Роза Бағланова номидаги «Қазақконцер» томонидан ташкил этилган «Kóshpendiler áýeni» II Халқаро этник мусиқа фестивали бўлиб ўтади.
Тадбирдан кўзланган мақсад - туркий дунё миллий ва мусиқа меросини кенг тарғиб этиш, ёш ижрочиларнинг бадиий ва маънавий қадриятларини шакллантиришдан иборат.
Фестиваль доирасидаги концерт дастурларида томошабинлар туркий халқларнинг бой мусиқа анъаналарини янгича кўринишда намойиш этаётган моҳир ижрочиларнинг санъатидан баҳраманд бўлади.
Шунингдек, дашт оҳангларининг мумтоз намуналари ва замонавий талқинлари, халқ қўшиқларининг янги вариантлари, миллий чолғу асбоблари учун композициялар, янги ижро шакллари намойиш этилади.