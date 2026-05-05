Астанада Comtrux Astana 2026 ва Eurasian Construction Technology Astana 2026 кўргазмалари очилди
ASTANA. Kazinform – 2026 йил 5 май куни Астана шаҳридаги EXPO халқаро кўргазма марказида Comtrux Astana 2026 ҳамда Eurasian Construction Technology Astana 2026 халқаро тармоқ кўргазмаларининг тантанали очилиш маросими бўлиб ўтди.
ҚР Саноат ва қурилиш вазирлиги матбуот хизматининг хабар беришича, 5-7 май кунлари мамлакатимиз пойтахти транспорт, логистика ва қурилиш соҳалари вакиллари тўпланадиган муҳим бизнес майдончасига айланди.
Кўргазмада тижорат транспорт воситалари, махсус техника, қурилиш ва йўл техникаси, автомобиль компонентлари, хизмат кўрсатиш ечимлари, лизинг воситалари ва бизнес учун замонавий технологиялар намойиш этилди.
Ушбу кўргазмаларда 147 дан ортиқ компания иштирок этди ва 50 дан ортиқ ускуналар моделлари жамоатчиликка намойиш этилди. Ўзбекистон Республикаси ва Хитой Халқ Республикасининг миллий павильонлари ҳам намойиш этилди, бу тадбирнинг халқаро даражасини таъкидлади.
Очилиш маросимида давлат органлари ва бизнес ҳамжамияти вакиллари иштирок этди. Улар орасида Қозоғистон Республикаси Саноат ва қурилиш вазирлиги, Транспорт вазирлиги, Савдо ва интеграция вазирлиги, Туризм ва спорт вазирлиги ва Энергетика вазирлиги ўринбосарлари бор эди.
ҚР Саноат ва қурилиш вазири ўринбосари Олжас Сапарбеков кўргазмаларнинг саноатни ривожлантириш учун стратегик аҳамиятини таъкидлади.
“Инфратузилмани ривожлантириш, янги ишлаб чиқаришларни ишга тушириш ва йирик лойиҳаларни амалга ошириш замонавий технологиялар, самарали логистика ва барқарор етказиб бериш хизматлари билан бевосита боғлиқ. Юқорида тилга олинган соҳа вакиллари Comtrux Astana 2026 ва Eurasian Construction Technology Astana кўргазмаларида учрашиб, фикр алмашадилар ва умумий масалаларни муҳокама қиладилар. Бу, ўз навбатида, ҳамкорликни кенгайтириш, шартномалар тузиш ва янги бозорларни очиш имконини беради”, — деди Олжас Сапарбеков.
Тадбирда Германия, Португалия, Канада, Беларусь, Ўзбекистон, Қирғизистон, Украина, Ҳиндистон, Эстония, Туркия ва Словакиянинг дипломатик миссиялари ва иқтисодий ваколатхоналари вакиллари, "Атамекен" Миллий тадбиркорлар палатаси раҳбарияти ва саноат уюшмалари раҳбарлари ҳам иштирок этди.
Тилга олинган кўргазмаларнинг очилиши бизнес ҳамкорлигини ривожлантириш ва халқаро алоқаларни мустаҳкамлашга туртки бўлди, Қозоғистоннинг Марказий Осиёдаги етакчи логистика ва саноат маркази сифатидаги обрўсини мустаҳкамлади.