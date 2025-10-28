Астанада 6 мамлакатдан сув мутахассислари йиғилди
ASTANА. Кazinform — Астанада қишлоқ хўжалигида сув ресурсларини бошқаришни модернизация қилиш бўйича минтақавий тренинг бўлиб ўтди. Бу ҳақда ҚР Сув ресурслари ва ирригация вазирлиги хабар берди.
Тадбир вазирлик томонидан Озиқ-овқат хавфсизлиги бўйича Ислом ташкилоти ва Ислом тараққиёт банки кўмагида ташкил этилди.
Тренингда Қозоғистон Республикаси Парламенти Сенати депутатлари, маслиҳатлар ва ҳудудий ижро этувчи органлар вакиллари, илмий ташкилотлар ва Озарбайжон, Қирғизистон, Тожикистон, Туркманистон, Ўзбекистон ва Туркиядан делегациялар иштирок этди. Тренингда етакчи халқаро ташкилотлар, хусусан, Қуруқ ҳудудларда қишлоқ хўжалиги тадқиқотлари халқаро маркази (ICARDA) ва Халқаро сув ресурсларини бошқариш институти (IWMI) мутахассислари ҳам қатнашди.
Тренинг доирасида Туркия давлат гидротехника институти (DSİ) суғориш мониторинги учун SUTEM рақамли платформасини тақдим этди. Ўзбекистон Сув ресурслари вазирлиги суғоришни режалаштириш маълумотларига асосланган SRBISA тизимини тақдим этди. Бундан ташқари, “Қазсушар” РДК(Қозоқ сув хўжалиги), Сув ресурслари ахборот-таҳлил маркази ва ҳудудий ҳокимликлар мутахассислари сув тақсимоти, сунъий йўлдош мониторинги ва рақамли ҳисоб-китоб самарадорлигини ошириш бўйича амалий ечимларни тақдим этдилар.
Муҳокамалар якунида иштирокчилар сув ресурсларини бошқаришда рақамли технологиялар кўламини кенгайтириш, минтақавий маълумотлар ва трансчегаравий сувдан фойдаланиш бўйича энг яхши амалиётлар билан алмашиш, шунингдек, инсон ресурсларини ривожлантириш ва мутахассисларнинг касбий маҳоратини ошириш каби ҳамкорликнинг асосий йўналишларини аниқладилар.
— Ушбу тренинг Давлат раҳбари томонидан белгиланган асосий стратегик устуворликларни амалга оширишга қаратилган. Асосий эътибор суғориш инфратузилмасини модернизация қилиш, сув ресурсларини бошқаришни рақамлаштириш ва минтақавий ҳамкорликни мустаҳкамлашга қаратилган. Суғориш ва сувни бошқаришни рақамлаштириш нафақат технологик тенденция, балки қишлоқ хўжалиги ва умуман иқтисодиётни барқарор ривожлантириш йўлидаги зарур қадамдир, — деди Сув ресурслари ва ирригация вазири ўринбосари Талғат Момишев.
