Астанада 300 га яқин киши иштирокида ватанпарварлик флешмоби бўлиб ўтди
ASTANA. Kazinform — Қозоғистон халқи бирлиги куни арафасида Астанада кенг кўламли ватанпарварлик флешмоби бўлиб ўтди, унда Қозоғистон Республикаси Давлат байроғи кўтарилди.
Тадбир ЭКСПО бульвари ҳудудида ташкил этилди ва унда 300 га яқин киши иштирок этди.
Улар орасида «Жастар Рухы» ёшлар қаноти фаоллари, Қозоғистон халқи ассамблеяси вакиллари ва пойтахт университетлари талабалари бор эди. Тадбирнинг асосий мақсади ватанпарварликни мустаҳкамлаш, давлат рамзларига ҳурматни ошириш ва бирлигимизни тарғиб қилишдир.
Иштирокчилар режалаштирилган тарзда саф тортиб, бир вақтнинг ўзида Давлат байроғини кўтардилар, бу эса халқимизнинг бирлиги ва дўстлигини рамзий маънода ифода этди. Бу манзара аҳоли томонидан илиқ олқишларга сазовор бўлди, уларнинг кўпчилиги четдан суратга ва видеога олинди.
Ташкилотчиларнинг сўзларига кўра, бундай тадбирлар пойтахтда мунтазам равишда ўтказиб турилади. Улар ёшларнинг фуқаролик ўзига хослигини шакллантиришга ва жамоат ҳаётида фаол иштирок этишга ёрдам беради.