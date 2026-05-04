Астана ва Санкт-Петербург ўртасидаги ҳаво қатнови қайта тикланди
ASTANА. Кazinform — "Россия" авиакомпанияси Астана ва Санкт-Петербург ўртасида тўғридан-тўғри рейсларнинг қайта тикланишини эълон қилди. Мунтазам ҳаво қатнови 3 июндан бошланади. Бу ҳақда Астана аэропорти маълум қилди.
Рейслар Airbus A319 самолётларида икки классли конфигурацияда, иқтисод ва бизнес классларидан иборат ҳолда амалга оширилади. Ёзги жадвалга кўра, ҳафтасига учта рейс режалаштирилган: Астанадан душанба, пайшанба ва шанба кунлари, Санкт-Петербургдан эса сешанба, жума ва якшанба кунлари рейслар.
Ушбу йўналиш йўловчилар орасида талабга эга бўлиши ва Астана ва Санкт-Петербург ўртасидаги туристик ва бизнес алоқаларининг ўсишига ҳисса қўшиши кутилмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Қостанай ва Тошкент ўртасида тўғридан-тўғри рейслар йўлга қўйилади.