Арманистон ва Озарбайжон чегарада темир йўл инфратузилмасини такомиллаштиришга киришди
ASTANA. Kazinform — Арманистон ва Озарбайжон мутахассислари икки мамлакат чегарасида жойлашган темир йўл инфратузилмасини биргаликда текширдилар.
Пайшанба куни Арманистон ва Озарбайжон вакиллари Ерасх-Садарак чегара участкасидаги темир йўл инфратузилмасининг ҳолатини кўриб чиқдилар. Бу ҳақда Арманистон Ҳудудий бошқарув ва инфратузилма вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Хабарга кўра, текшириш инфратузилмани тиклаш бўйича тегишли чора-тадбирлар комплексини амалга ошириш жараёнида махсус темир йўл қурилиши ускуналарининг ҳаракатланиши учун участканинг техник жиҳатдан яроқлилигини баҳолаш мақсадида ўтказилди. Текширув давомида томонлар ушбу участкадаги темир йўл инфратузилмасининг техник ҳолатини баҳолаш бўйича фикр алмашдилар.
Шу куни Арманистон Бош вазири Никол Пашинян Ереванда бўлиб ўтган брифингда ҳукуматнинг минтақадаги транспорт алоқалари йўлларини блокдан чиқариш бўйича келишувга қатъий амал қилишини маълум қилди.