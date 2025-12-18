Арманистон ҳар бир бола туғилиши учун бир марталик 500 000 драм миқдорида тўловни жорий этади
ASTANA. Kazinform – 2026 йил 1 сентябрдан бошлаб Арманистон ҳар бир бола туғилиши учун, туғилиш тартибидан қатъи назар, бир марталик 500 000 драм (тахминан 1300 доллар) тўловни жорий қилади, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Арманистон Меҳнат ва ижтимоий ишлар вазирлиги тегишли қонун лойиҳасининг ташаббускори ҳисобланади. Ҳозирги кунда давлат томонидан қўллаб-қувватлаш дифференциялашган бўлиб, биринчи ва иккинчи бола туғилганда 300 минг драм (тахминан 790 доллар), учинчи ва тўртинчи бола учун — 1 миллион драм (тахминан 2 600 доллар), бешинчи боладан бошлаб — 1,5 миллион драм (тахминан 3 900 доллар) тўланади.
Вазирлик 2026 йил 1 январдан бошлаб фақат Арманистон фуқаролигига эга болалар бир марталик тўлов олиш ҳуқуқига эга бўлишини эълон қилди.
Бундан ташқари, вазирлик Арманистон ҳукумати бир вақтнинг ўзида олти ёшга тўлгунга қадар ҳар бир бола учун 50 000 драм (тахминан 130 доллар) миқдорида ойлик тўловларни сақлаб қолишни таклиф қилаётганини таъкидлади. Бундай ёрдамнинг умумий миқдори бир марталик тўловни ҳам қўшганда ҳар бир бола учун 3,6 миллион драм (тахминан 9400 доллар) ёки 4,1 миллион драм (10 700 доллардан ортиқ) ни ташкил этади.
Таъкидланишича, 2021 йилдан бери учинчи ва ундан кейинги болаларнинг туғилиши сони 45 фоизга ўсиб, 8300 дан 12400 дан ошди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Арманистоннинг доимий аҳолиси 2025 йил 1 июль ҳолатига кўра 3 084 000 кишини ташкил этгани хабар қилинган эди.