12:37, 21 Август 2025 | GMT +5
Анна Стратан жаҳон чемпионатида бронза медалини қўлга киритди
ASTANA. Kazinform — Аёллар кураши бўйича Қозоғистон вакили Анна Стратан 20 ёшгача бўлган ўсмирлар ўртасидаги жаҳон чемпионатида бронза медалини қўлга киритди, деб хабар беради Миллий олимпия қўмитаси.
Турнир Болгариянинг Самоков шаҳрида бўлиб ўтмоқда.
Спортчи 57 килограмм вазн тоифасида учинчи ўринни эгаллади.
Ҳал қилувчи баҳсда Стратан швециялик спортчи Тиндра Дальмирни 9:1 ҳисобида мағлуб этди.
Аввал Болгариянинг Самоков шаҳрида 20 ёшгача бўлган ўсмирлар ўртасидаги жаҳон чемпионатида қозоғистонлик эркин курашчи Комил Куруглиев (92 кг) кумуш медални қўлга киритгани ҳақида хабар берган эдик.
Шунингдек, қозоғистонлик полвон Едиге Қасимбек эркин кураш бўйича U20 жаҳон чемпионатида олтин медални қўлга киритди.