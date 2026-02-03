OZ
    12:39, 03 Февраль 2026 | GMT +5

    Анқарада кредит олиш иши бўйича 51 киши ҳибсга олинди

    ASTANA. Kazinform — Анқара прокуратураси ноқонуний кредит беришга қарши кенг кўламли операция эълон қилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    Анқарада кредит олиш иши бўйича 51 киши ҳибсга олинди
    Фото: Anadolu ajansı

    Анқара прокуратураси қошидаги контрабанда ва уюшган жиноятчиликка қарши кураш бюроси томонидан олиб борилган тергов давомида бир гуруҳ одамлар, жумладан, POS-терминаллари орқали пул ундириш билан шуғуллангани аниқланди.

    Туркия Ички ишлар вазирлигининг молиявий жиноятларга қарши кураш бошқармаси бир қатор операциялар ўтказди, натижада 51 киши ҳибсга олинди.

    Қидирувда бўлган қолган беш гумондорга қарши тезкор-қидирув чоралари давом этмоқда.

