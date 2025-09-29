OZ
    Америкалик лотереяда 410 миллион доллар ютиб олди

    ASTANA. Kazinform - Миссури штатида яшовчи аноним Powerball ўйинчиси катта миқдордаги мабалағ — 410 миллион доллар ютиб олди, дея хабар беради Kazinform Bildга таяниб.

    выигрыш в лотерею
    Иллюстративное фото: Freepik


    Лотерея ҳамжамиятига сўзлаб беришича, у ҳали ҳаёт тарзини ўзгартирмаган:

    "Мен кўпроқ уй одамиман. Менинг идеал куним уйда ўтириб, ҳозирги қилаётганимни ишимни бажариш - дам олиш. Мен миллионерман, мультимиллионерман, кеча эса кир юваётган эдим..."

    Аввалига омадли йигит "бир йилни ўзига бағишлашни" хоҳлайди, лекин у бу режанинг юз фоиз амалга ошиши даргумон эканлигини тушунади: "Хотиним мени шаҳардан судраб чиқади".

    410 миллион доллар - Миссури тарихидаги энг йирик лотерея ютуғидир. Эркак ютуқли чиптани 6 сентябрда Сент-Луисдаги QuickTrip ресторанида сотиб олди.

    Ўтган йили АҚШда саратон касаллигига чалинган лаослик муҳожир Powerball лотереясида 1,3 миллиард доллар ютиб олди.

