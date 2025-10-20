Amazon ўзининг атом электр станциясини қуриш режаларини баҳам кўради
ASTANA. Kazinform - Жефф Безос энди ядровий технологияларга пул тикмоқда: интернет-гигант Amazon ўзининг биринчи атом электр станцияси лойиҳасини тақдим этди, деб хабар беради Kazinform BILDга таяниб.
Компания ўз серверлари ва сунъий интеллект дастурларини мустақил равишда энергия билан таъминлашни режалаштирган.
Вашингтон штатида Cascade Advanced Energy Facility деб номланган янги атом электр станцияси пайдо бўлади. У аввало Xe-100 туридаги тўртта кичик реакторни ўз ичига олади. Жами компания ўн иккитагача кичик миқёсдаги модулли реакторлар (SMR — Small Modular Reactors) ўрнатишни режалаштирмоқда.
Мини-реакторлар Американинг Х-energy компанияси томонидан қурилади, Amazon лойиҳага 2024 йил октябрь ойида тахминан 500 миллион доллар сармоя киритган. Шунингдек, бошқа инвесторлар ҳам сармоя киритган.
Биринчи босқичда реакторлар 320 мегаваттгача электр энергияси ишлаб чиқаради ва барча босқичлар тугаллангач, қувват 960 мегаваттгача ошади, бу тахминан 3,8 миллион уй хўжалигини қувватлантириш учун етарли бўлади.
Бироқ, Amazon энергияни биринчи навбатда ўз эҳтиёжлари учун - серверлар, сунъий интеллект тизимлари ва рақамли воситалар учун ишлатишни режалаштиряпти. Шу билан бирга, компания CО₂ чиқиндиларини камайтирмоқчи.