Алматига олти ой ичида 1,1 миллиондан ортиқ сайёҳ ташриф буюрди
ALMATY. Kazinform – 2025 йилнинг биринчи ярмида Алмати 1,14 миллиондан ортиқ сайёҳни қабул қилди, бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 6,5 фоизга кўп, дея хабар беради Kazinform шаҳар ҳокимлигига таяниб.
Сайёҳлар орасида 323,5 минг нафар чет эллик, 816,5 минг нафар маҳаллий сайёҳлар бор.
Хитойдан кириш туризми сезиларли ўсишни кўрсатди: олти ойда Алматига ушбу мамлакатнинг 54,1 минг фуқароси ташриф буюрди, бу ўтган йилга нисбатан 33,4 фоизга кўп. Хитойликлар хорижий сайёҳлар сони бўйича Ҳиндистондан кейин иккинчи ўринни эгаллади (56,2 минг киши). Шунингдек, Туркия (17,9 минг), Корея Республикаси (9,7 минг), АҚШ (9,6 минг), БАА (6,7 минг) ва Германия (6,5 минг) каби мамлакатлардан келган сайёҳлар топга кирди.
Халқаро сайёҳлик оқимининг ортишига туризм инфратузилмасини ривожлантириш бўйича олиб борилаётган фаол ишлар ва шаҳар меҳмонлари учун замонавий хизматларни жорий этиш туфайли эришилди. Алмати дам олиш ва ишбилармонлик туризми учун жозибадор йўналиш сифатида ўз мавқеини мустаҳкамлашда давом этяпти, сайёҳлик оқими географиясини кенгайтиряпти ва ташриф буюрувчилар учун қулай шароитлар яратяпти, дея қайд этади шаҳар туризм бошқармаси.
Эслатиб ўтамиз, 2025 йилда Алмати CNN версияси бўйича энг яхши сайёҳлик йўналишлари рўйхатига киритилган, шунингдек, Booking.com маълумотларига кўра йилнинг тренд йўналишлари қаторига киритилган эди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Алматидан Москвага тўғридан-тўғри поезд қатнови йўлга қўйилиши ҳақида хабар берган эдик.