    13:37, 12 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Алматидан Москвага тўғридан-тўғри поезд қатнови йўлга қўйилади

    ASTANA. Kazinform – 26 октябрдан Москва ва Алмати ўртасида тўғридан-тўғри поезд қатнови йўлга қўйилади.

    поезд
    Фото: АО «Пассажирские перевозки»

    7/8-сонли “Алмати-Саратов” поездининг вагонлари Саратов вокзалига боради. Кейин вагонлар 85/86-сонли “Дербент-Москва” поездига уланади ва Москвага жўнатилади.

    “Москвага “Алмати-Москва” йўналиши бўйича тўғридан-тўғри поезд ҳар куни қатнайди ва битта купе ва битта плацкарт вагондан иборат”, — аниқлик киритишди “Йўловчи ташиш” АЖ вакиллари.

    Йўловчилар учун чипталар онлайн тарзда тақдим этилади.

