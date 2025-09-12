13:37, 12 Сентябрь 2025 | GMT +5
Алматидан Москвага тўғридан-тўғри поезд қатнови йўлга қўйилади
ASTANA. Kazinform – 26 октябрдан Москва ва Алмати ўртасида тўғридан-тўғри поезд қатнови йўлга қўйилади.
7/8-сонли “Алмати-Саратов” поездининг вагонлари Саратов вокзалига боради. Кейин вагонлар 85/86-сонли “Дербент-Москва” поездига уланади ва Москвага жўнатилади.
“Москвага “Алмати-Москва” йўналиши бўйича тўғридан-тўғри поезд ҳар куни қатнайди ва битта купе ва битта плацкарт вагондан иборат”, — аниқлик киритишди “Йўловчи ташиш” АЖ вакиллари.
Йўловчилар учун чипталар онлайн тарзда тақдим этилади.