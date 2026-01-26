Алматида желатин ва коллаген ишлаб чиқариш заводи қурилиши бошланди
ASTANA. Kazinform - Туркиянинг Iskefe Holding инвестиция ва саноат гуруҳи озиқ-овқат желатини ва коллаген ишлаб чиқариш бўйича ишлаб чиқариш мажмуаси қурилишини бошлади. Бу ҳақда ҚР Қишлоқ хўжалиги вазирлиги хабар берди.
Лойиҳа Алматида Iskefe Holding таркибига кирувчи Halavet KZ шўъба корхонаси орқали амалга оширилмоқда. Умумий инвестиция ҳажми 60 миллион АҚШ долларини ташкил этади, бу хорижий инвесторларнинг Қозоғистон саноат салоҳиятига юқори қизиқишидан далолат беради.
Янги завод замонавий технологиялардан фойдаланган ҳолда ҳамда халқаро сифат стандартлари ва экологик хавфсизлик талабларига қатъий риоя қилган ҳолда озиқ-овқат, фармацевтика ва косметика саноати учун маҳсулотлар ишлаб чиқаради.
У Қозоғистон ички бозорини таъминлаш ва экспорт қилишга қаратилган бўлади.
Инвестиция лойиҳаси чорвачилик маҳсулотларини қайта ишлашдаги тақчилликни бартараф этиш, ички қўшимча қийматни ошириш, шунингдек, тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни жалб қилишга қаратилган.
Лойиҳани амалга ошириш саноат секторининг барқарор ривожланишига ва Қозоғистоннинг экспорт салоҳиятини мустаҳкамлашга катта ҳисса қўшиши режалаштирилган.