Алматида сунъий интеллект бўйича халқаро олимпиада бошланди
ALMATY. Кazinform – Қозоғистон 30-31 октябрь кунлари сунъий интеллект бўйича иккинчи халқаро олимпиада - FAIO 2025 га мезбонлик қилади. Бу сунъий интеллект соҳасидаги ўқувчилар учун энг йирик жамоавий мусобақадир.
Бу йилги саралаш босқичида 9 та мамлакатдан 400 дан ортиқ жамоа иштирок этди. Қозоғистон, Россия, Болгария, Грузия, Қирғизистон, Ўзбекистон, Арманистон, Тожикистон ва Кипрдан жами 1200 га яқин иштирокчи иштирок қатнашди, улардан 200 дан ортиғи финал босқичига йўлланма олди.
Энди Алматида бўлиб ўтадиган финалда 7 та мамлакатдан 51 та жамоа иштирок этади.
Халқаро мусобақа биринчи марта 2024 йилда ўтказилди. Унда мамлакатнинг барча ҳудудларидан 300 дан ортиқ жамоа иштирок этди ва олимпиада финалчилари Пекинда бўлиб ўтган Халқаро сунъий интеллект олимпиадасида (IOAI) юқори натижаларга эришдилар.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда 1 млн фуқарога сунъий интеллект асослари ўқитилади.