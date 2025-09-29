Алматида Қозоғистон-Россия иккинчи медиафоруми бўлиб ўтди
ALMATY. Kazinform — Алмати шаҳрида иккинчи Қозоғистон-Россия медиа-форуми бўлиб ўтди. Унда икки давлатнинг етакчи оммавий ахборот воситалари раҳбарлари иштирок этди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
ҚР Давлат маслаҳатчиси Ерлан Қарин ва Россия Федерацияси Президенти Администрацияси раҳбари ўринбосари – Россия Федерацияси Президентининг матбуот котиби Дмитрий Песков медиафорум иштирокчиларига табрик сўзлари билан чиқди.
“Президентлар Қасим-Жомарт Тоқаев ва Владимир Путин икки давлат ўртасидаги ҳамкорлик ибратли эканини изчил таъкидлаб келади. Бундай юксак интеграцияни сақлаб қолиш икки томонлама муносабатларнинг барча йўналишларида ҳар куни тизимли ишларни олиб боришни тақозо этади”, — деди Давлат маслаҳатчиси ўз нутқида.
Давлат маслаҳатчиси мамлакатимизда амалга оширилаётган ўзгаришларнинг салмоқли натижаларига ҳам тўхталиб ўтди. Ерлан Қарин медиа соҳасидаги ҳамкорликка тўхталди.
“Дунёда юз бераётган туб ўзгаришлар, ахборот кун тартиби доимий янгиланиб бораётган бир шароитда бизни бирлаштириб, ягона мақсад сари олға силжитадиган нарсаларни асраб-авайлашимиз ва янада ривожлантиришимиз керак”, — деди у.
Тадбирнинг ялпи мажлисида Қозоғистон маданият ва ахборот вазири Аида Балаева, Россия рақамли ривожланиш, коммуникациялар ва оммавий коммуникациялар вазири ўринбосари Бэлла Черкесова, Қозоғистон Республикаси Президентининг телерадиокомплек директори Раушан Қажибаева, ТАСС ахборот агентлиги бош директори Андрей Кондрашов иштирок этди.
Учрашувда рақамли трансформация даврида анъанавий оммавий ахборот воситаларининг ўрни, ахборот ҳамкорлиги механизмлари, медиа секторида сунъий интеллектдан фойдаланиш каби масалалар муҳокама этилди.
Президент ҳузуридаги Телерадиокомплекс томонидан ташкил этилган ушбу тадбир 2024 йил ноябрь ойида Москвада бўлиб ўтган биринчи Қозоғистон-Россия медиа-форумида баён этилган ташаббусларнинг давоми ҳисобланади.